https://ria.ru/20230330/zaytsev-1861780964.html

Дмитрий Зайцев: реконструкция Московского ипподрома начнется в мае

Дмитрий Зайцев: реконструкция Московского ипподрома начнется в мае - РИА Новости, 30.03.2023

Дмитрий Зайцев: реконструкция Московского ипподрома начнется в мае

О том, когда начнется работа по реконструкции Центрального Московского ипподрома, какие новые объекты инфраструктуры там появятся, а также о дальнейшей судьбе... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:00

2023-03-30T13:00

2023-03-30T13:00

интервью

россия

дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы")

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О том, когда начнется работа по реконструкции Центрального Московского ипподрома, какие новые объекты инфраструктуры там появятся, а также о дальнейшей судьбе лошадей и будущих мероприятиях рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор АО "Росипподромы" Дмитрий Зайцев. Беседовала Дарья Алтухова.– Дмитрий Сергеевич, спасибо, что нашли время для того, чтобы обсудить такую важную для москвичей тему, как реконструкция Центрального Московского ипподрома. Расскажите, пожалуйста, о предстоящих работах.– Реконструкция Центрального Московского ипподрома осуществляется во исполнение указания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Пр-478 от 24 марта 2021 года. Само указание – это, по сути, виза президента на совместном обращении министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. О чем это поручение? О том, что нам надо реконструировать Центральный Московский ипподром, который находится в плачевном состоянии, и привести его к мировым стандартам, чтобы он соответствовал мировым требованиям к ипподромной инфраструктуре как с точки зрения конников, так и зрителей и посетителей ипподрома. Для этого была создана специальная проектная компания – общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский ипподром", 51% уставного капитала этой компании составляют бюджетные инвестиции правительства Москвы, 49% уставного капитала составляют объекты имущественного комплекса ЦМИ, переданные АО "Росипподромы" как второму участнику ООО "ЦМИ".Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции имущественного комплекса ЦМИ будет осуществляться правительством Москвы, любые проектно-технологические решения будут согласовываться с Минсельхозом России и АО "Росипподромы". Размер необходимого финансирования будет окончательно определен после утверждения проектно-сметной документации.– Когда планируется начать реконструкцию, и каковы примерные сроки ее завершения?– Планируется начать в середине мая, уже приступить к строительным работам на ипподроме, а закончить ее через 2,5 года после начала.– Через 2,5 года после заключения контакта с подрядчиком?– Да, с подрядчиком.– Много волнений было по поводу того, что некуда вывозить лошадей на время реконструкции. Расскажите, пожалуйста, куда планируется вывозить лошадей? И сколько уже вывезено?– Из 1150 голов лошадей, которые обычно размещались на ипподроме, уже уехали все скаковые и спортивные лошади. Для перемещения лошадей рысистых пород предложены ипподромы Раменский, Ульяновский, Воронежский, Казанский и другие, включая ипподромы Уральского и Сибирского федеральных округов. В настоящее время на ипподроме остается 418 голов лошадей рысистых пород. Всем желающим мы даем гарантии в приоритетном предоставлении денников на ипподроме после реконструкции.Большинство тренеров, коневладельцев не хотят уезжать далеко от Москвы. Поэтому наибольшей востребованностью сейчас пользуется Раменский ипподром в Московской области. Этот ипподром предназначен для тренинга и испытаний рысистых лошадей.Понимая высокий спрос на Раменский ипподром, мы уже начали работы по строительству двух новых конюшен на 160 денников. На это были выделены бюджетные средства из резервного фонда РФ. Деньги уйдут на строительство конюшен, ремонт дорожек и приведение инфраструктуры ипподрома в порядок. Эти работы закончим в начале мая.– В Раменском вы будете увеличивать количество конюшен, потому что немного не хватает. А как обстоят дела с количеством мест на региональных ипподромах?– Денниковый фонд на региональных ипподромах вполне достаточен для того, чтобы принять всех лошадей с Центрального Московского ипподрома.– Как вы решаете возникающие конфликтные ситуации с коневладельцами?– Говоря о тех замечаниях и предложениях, которые поступали от представителей рысистого коневодства о том, что лошадей можно оставить на ипподроме на время реконструкции, мы убеждены, что такой возможности нет просто с точки зрения обеспечения безопасности животных.Основные замечания конников связаны с необходимостью поиска компромисса в сосуществовании скакового и рысистого ипподрома на одной территории, но это является исторической данностью.Ходят также всякие слухи, о том, что ипподром собираются расширить за счет сноса жилых домов, которые стоят вокруг. Даже не буду комментировать, насколько это нелепо.– Каким встретит москвичей новый, реконструированный ипподром? Что планируете сделать?– У нас появится гостевая конюшня на 100 голов лошадей с гостиницей для размещения приезжающих тренеров, наездников, жокеев.Будет установлено полноценное профессиональное освещение, чтобы мы могли в любое время года проводить соревнования, не обращая внимание на сумерки, на темноту. Это позволит, наконец-то, проводить бега и скачки в пятницу вечером, в связи с чем рассчитываем на привлечение более молодой публики.Кроме того, за счет того, что дорожки удастся немного поджать, у нас появится место для сервисной дорожки. Мы ее асфальтируем, и здесь будет перемешаться судейская машина, которая сможет вести съемку и позволять судье наблюдать, что происходит на бегах и скачках, а также будет перемешаться автомобиль с телевизионным оборудованием для прямых трансляций.Следующее нововведение: у нас появится парковка в центре поля. С количеством машиномест до 350 и возможностью стоянки обслуживающей техники.Еще мы предусматриваем подземный тоннель для рысистых лошадей, чтобы во время тренинга или во время проведения соревнований, когда одновременно задействованы и скаковая, и призовая рысистая дорожки, не было пересечения потока лошадей, что является требованием безопасности.Также у нас появится дополнительная трибуна, которая будет соответствовать критериям нахождения там охраняемых лиц. И мы надеемся на восстановление проведения на ипподроме Приза президента и, соответственно, посещение первых лиц государства нашего ипподрома. У меня есть простая мечта, чтобы скачки посещал Владимир Владимирович Путин. Мы рассчитываем, что количество значимых для страны мероприятий увеличится.– Насколько увеличится?– Из самых знаковых мероприятий в допандемийное время у нас проводились скачки на Приз президента Российской Федерации, скачки на приз радио Монте-Карло, Всероссийский приз Дерби среди чистокровных верховых пород лошадей и рысистых лошадей. После реконструкции мы будем стремиться к тому, чтобы таких знаковых мероприятий в году было, как минимум 12 в году, а беговых и скаковых дней – не менее 65.– То есть ожидаете увеличение востребованности ипподрома после реконструкции?– Да, конечно. Это не произойдет мгновенно, потому что потребуется некоторое время для того, чтобы на каждом событии мы заполняли полностью трибуны, но я уверен, что это произойдет. Почему? Потому что, во-первых, зрители будут оставаться довольными в плане комфорта после посещения ипподрома. Во-вторых, ипподром будет соответствовать мировому классу с точки зрения проведения бегов и скачек.– А для детей что-нибудь планируете? Какую-нибудь игровую комнату?– Да, планируем большую детскую площадку с возможностью прикоснуться и пообщаться с лошадью. Мы даже в текущей ситуации всегда давали возможность детям покормить лошадь, которую специально для этого приводили, прокатиться на пони в коляске, прокатиться в русской тройке. Здесь это уже будет на постоянной основе в той инфраструктуре, которая предусматривает безопасное нахождение детей.– Трибуны будете увеличивать?– Трибуны останутся в прежних габаритах, потому что они являются частью объекта культурного наследия, и изменять габариты здания мы не вправе. Ипподром будет иметь возможность принять, как минимум, шесть тысяч посетителей. При этом будет изменена сама зона досуга между дорожкой и трибуной. В подтрибунном пространстве будут организованы фудкорты, открыты сувенирные магазины.– Что планируете еще реализовать?– Остекление первого яруса трибун в случае согласования проекта с департаментом культурного наследия Москвы, чтобы можно было наблюдать за бегами и скачками в межсезонье или зимой.– На каких мероприятиях планируете зарабатывать?– Ипподром должен зарабатывать не только на бегах и скачках. И, в связи с этим, наша концепция предусматривает ежедневный доступ в зону трибун. Чтобы зрители могли зайти на трибуны, посетить фастфуд, магазины, музей, понаблюдать за тренингом лошадей. Ипподром должен быть открыт для зрителя. Мы планируем, чтобы ипподром стал самоокупаем.– Дмитрий Сергеевич, мои вопросы закончились. Может быть, вы хотели еще что-нибудь добавить?– Самое главное, что я хотел сказать, что реконструкция реализуется по указанию президента Российской Федерации под контролем мэра Москвы и министра сельского хозяйства Российской Федерации, территория и функционал ипподрома будут сохранены, возможности для постоя, тренинга и испытаний лошадей будут значительно улучшены.

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/bolshoy-teatr-1860068311.html

https://realty.ria.ru/20230322/vokzal-1859678351.html

https://ria.ru/20220704/loshadi-1799311149.html

https://ria.ru/20211122/loshad-1759852961.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы")