https://ria.ru/20230330/zakon-1861994025.html

В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне

В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне - РИА Новости, 30.03.2023

В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне

В закон о гражданской обороне в РФ нужно внести изменения с учетом новых вызовов, создать эффективную систему управления и оповещения, считает вице-спикер... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T23:13

2023-03-30T23:13

2023-03-30T23:13

общество

россия

технологии

юрий воробьев

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В закон о гражданской обороне в РФ нужно внести изменения с учетом новых вызовов, создать эффективную систему управления и оповещения, считает вице-спикер Совфеда, экс-замглавы МЧС Юрий Воробьёв. Политик обратил внимание на "необходимость скорейшего внесения изменений в закон о гражданской обороне, так как со дня принятия базового закона произошли изменения в обществе, условия, методы и порядок ведения войн". По его словам, появились новые орудия – "информационные, финансово-экономические (санкции), беспилотные летательные аппараты (дроны-камикадзе) и другие – поэтому и способы защиты от них должны быть пересмотрены".

https://ria.ru/20230324/shkolnik-1860347560.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, технологии, юрий воробьев, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)