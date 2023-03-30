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В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне - РИА Новости, 30.03.2023
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23:13 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/zakon-1861994025.html
В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне
В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне - РИА Новости, 30.03.2023
В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне
В закон о гражданской обороне в РФ нужно внести изменения с учетом новых вызовов, создать эффективную систему управления и оповещения, считает вице-спикер... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:13
2023-03-30T23:13
общество
россия
технологии
юрий воробьев
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В закон о гражданской обороне в РФ нужно внести изменения с учетом новых вызовов, создать эффективную систему управления и оповещения, считает вице-спикер Совфеда, экс-замглавы МЧС Юрий Воробьёв. Политик обратил внимание на "необходимость скорейшего внесения изменений в закон о гражданской обороне, так как со дня принятия базового закона произошли изменения в обществе, условия, методы и порядок ведения войн". По его словам, появились новые орудия – "информационные, финансово-экономические (санкции), беспилотные летательные аппараты (дроны-камикадзе) и другие – поэтому и способы защиты от них должны быть пересмотрены".
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общество, россия, технологии, юрий воробьев, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Технологии, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне

В Совфеде предложили доработать закон о гражданской обороне в России с учетом новых угроз

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Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В закон о гражданской обороне в РФ нужно внести изменения с учетом новых вызовов, создать эффективную систему управления и оповещения, считает вице-спикер Совфеда, экс-замглавы МЧС Юрий Воробьёв.
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"Закон должен описывать четкие инструкции для должностных лиц в новых реалиях, определить функции каждого и их ответственность. Нужно создать эффективную систему управления и оповещения", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Политик обратил внимание на "необходимость скорейшего внесения изменений в закон о гражданской обороне, так как со дня принятия базового закона произошли изменения в обществе, условия, методы и порядок ведения войн".
По его словам, появились новые орудия – "информационные, финансово-экономические (санкции), беспилотные летательные аппараты (дроны-камикадзе) и другие – поэтому и способы защиты от них должны быть пересмотрены".
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ОбществоРоссияТехнологииЮрий ВоробьевСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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