https://ria.ru/20230330/zaes-1861856928.html

Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ

Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ - РИА Новости, 30.03.2023

Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сомневается в компетенции и неангажированности гендиректора... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:39

2023-03-30T14:39

2023-03-30T14:39

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сомневается в компетенции и неангажированности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после его заявлений об отсутствии радиологической опасности в снарядах с обедненным ураном. Ранее Гросси, во время посещения Запорожской АЭС, заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности для людей. "После заявлений Гросси, что снаряды с сердечниками из обедненного урана не несут вообще никакой радиационной опасности, я сомневаюсь в его уровне компетенции и неангажированности", - сказал РИА Новости Рогов. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230329/grossi-1861688042.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

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