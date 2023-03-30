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Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/zaes-1861856928.html
Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ
Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ - РИА Новости, 30.03.2023
Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сомневается в компетенции и неангажированности гендиректора... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:39
2023-03-30T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сомневается в компетенции и неангажированности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после его заявлений об отсутствии радиологической опасности в снарядах с обедненным ураном. Ранее Гросси, во время посещения Запорожской АЭС, заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности для людей. "После заявлений Гросси, что снаряды с сердечниками из обедненного урана не несут вообще никакой радиационной опасности, я сомневаюсь в его уровне компетенции и неангажированности", - сказал РИА Новости Рогов. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230329/grossi-1861688042.html
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
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в мире, запорожская область, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина
Рогов усомнился в неангажированности главы МАГАТЭ

Рогов усомнился в неангажированности Гросси после его слов о снарядах с обедненным ураном

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сомневается в компетенции и неангажированности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после его заявлений об отсутствии радиологической опасности в снарядах с обедненным ураном.
Ранее Гросси, во время посещения Запорожской АЭС, заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности для людей.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в рамках визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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"После заявлений Гросси, что снаряды с сердечниками из обедненного урана не несут вообще никакой радиационной опасности, я сомневаюсь в его уровне компетенции и неангажированности", - сказал РИА Новости Рогов.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Военнослужащий США пересчитывает снаряды с обедненным ураном на военной базе США в Тикрите - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВладимир РоговУкраина
 
 
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