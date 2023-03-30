https://ria.ru/20230330/zaes-1861756122.html

Киев продолжит вооруженные провокации против ЗАЭС, уверен Рогов

Киев продолжит вооруженные провокации против ЗАЭС, уверен Рогов - РИА Новости, 30.03.2023

Киев продолжит вооруженные провокации против ЗАЭС, уверен Рогов

Украина не собирается прекращать вооруженные провокации в отношении Запорожской АЭС, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:54

2023-03-30T09:54

2023-03-30T09:54

в мире

днепр (город)

энергодар

киев

рафаэль гросси

владимир зеленский

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Украина не собирается прекращать вооруженные провокации в отношении Запорожской АЭС, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Десятки терактов, которые готовились в привязке к АЭС. Взрывчатка, которая находилась на территории станции, под взрыв которой просто не могли найти исполнителей. Обстрелы из тяжелой артиллерии и "прилеты" управляемых снарядов около СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). Попытки десанта. Бронекатера, переданные режиму Зеленского явно не для экскурсий – они явно ждут своего часа – для форсирования Днепра в районе Энергодара. Они неоднократно проводили учения с захватом крупного объекта техногенного происхождения – под эту легенду попадает только Запорожская АЭС", - перечислил Рогов в эфире радио КП. Он напомнил, что Владимир Зеленский совершил уже несколько поездок в регион - в Запорожье, Марганец и Никополь, расположенные рядом с АЭС на правом берегу Днепра. "То, что они будут пытаться (атаковать) – сомнений нет. Ядерный терроризм – сценарий, который ими используется – тоже нет сомнений", - добавил он. Накануне ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html

днепр (город)

энергодар

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), энергодар, киев, рафаэль гросси, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, росэнергоатом