Киев продолжит вооруженные провокации против ЗАЭС, уверен Рогов
Рогов: Украина не собирается прекращать вооруженные провокации в отношении Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Украина не собирается прекращать вооруженные провокации в отношении Запорожской АЭС, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Десятки терактов, которые готовились в привязке к АЭС. Взрывчатка, которая находилась на территории станции, под взрыв которой просто не могли найти исполнителей. Обстрелы из тяжелой артиллерии и "прилеты" управляемых снарядов около СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). Попытки десанта. Бронекатера, переданные режиму Зеленского явно не для экскурсий – они явно ждут своего часа – для форсирования Днепра в районе Энергодара. Они неоднократно проводили учения с захватом крупного объекта техногенного происхождения – под эту легенду попадает только Запорожская АЭС", - перечислил Рогов в эфире радио КП.
Он напомнил, что Владимир Зеленский совершил уже несколько поездок в регион - в Запорожье, Марганец и Никополь, расположенные рядом с АЭС на правом берегу Днепра. "То, что они будут пытаться (атаковать) – сомнений нет. Ядерный терроризм – сценарий, который ими используется – тоже нет сомнений", - добавил он.
Накануне ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.