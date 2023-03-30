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Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vsu-1861741229.html
Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении
Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 30.03.2023
Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении
Украинские силовики провоцируют военнослужащих РФ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на луганском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:05
2023-03-30T08:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские силовики провоцируют военнослужащих РФ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ отмечается новая тактика противника, направленная на провоцирование наших подразделений", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, небольшими маневренными группами украинские военнослужащие выдвигаются в зону позиций РФ, дают себя обнаружить, а после открытия по ним огня сразу уходят в укрытия. "Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230330/drg-1861731816.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении

Марочко: ВСУ провоцируют российских военных стрелять вхолостую, расходуя боеприпасы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские силовики провоцируют военнослужащих РФ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ отмечается новая тактика противника, направленная на провоцирование наших подразделений", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, небольшими маневренными группами украинские военнослужащие выдвигаются в зону позиций РФ, дают себя обнаружить, а после открытия по ним огня сразу уходят в укрытия.
"Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом", - рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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