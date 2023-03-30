https://ria.ru/20230330/vsu-1861741229.html

Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении

Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 30.03.2023

Марочко рассказал о новой тактике ВСУ на Луганском направлении

Украинские силовики провоцируют военнослужащих РФ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на луганском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:05

2023-03-30T08:05

2023-03-30T08:05

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские силовики провоцируют военнослужащих РФ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ отмечается новая тактика противника, направленная на провоцирование наших подразделений", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, небольшими маневренными группами украинские военнослужащие выдвигаются в зону позиций РФ, дают себя обнаружить, а после открытия по ним огня сразу уходят в укрытия. "Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230330/drg-1861731816.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины