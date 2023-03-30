Рейтинг@Mail.ru
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ
Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:10
2023-03-30T06:10
в мире
франция
украина
сша
сергей лавров
европарламент
twitter
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
франция
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0152511fd2e7b6486c4b51dd68980ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, сша, сергей лавров, европарламент, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, США, Сергей Лавров, Европарламент, Twitter, Вооруженные силы Украины
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ

Французский политик Филиппо: обучающих ВСУ во Франции должны привлечь к ответственности

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"В настоящее время украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса? Обучать личный состав одной из сторон — это вступать в войну, и никто не задает вопросы!", — возмутился политик.

Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ
27 марта, 13:19
 
В миреФранцияУкраинаСШАСергей ЛавровЕвропарламентTwitterВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала