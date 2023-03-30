https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ
Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:10
2023-03-30T06:10
2023-03-30T06:10
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
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в мире, франция, украина, сша, сергей лавров, европарламент, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, США, Сергей Лавров, Европарламент, Twitter, Вооруженные силы Украины
Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ
Французский политик Филиппо: обучающих ВСУ во Франции должны привлечь к ответственности