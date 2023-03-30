https://ria.ru/20230330/vsu-1861733362.html

Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ

Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ - РИА Новости, 30.03.2023

Во Франции к правительству возникли вопросы об обучении солдат ВСУ

Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:10

2023-03-30T06:10

2023-03-30T06:10

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ обучаются на территории Франции, однако никто из властей не привлекается к ответственности за это, написал в Twitter политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html

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в мире, франция, украина, сша, сергей лавров, европарламент, twitter, вооруженные силы украины