https://ria.ru/20230330/voenkory-1861962062.html
СЖР и Минцифры разработают новый статус для военкоров
СЖР и Минцифры разработают новый статус для военкоров - РИА Новости, 30.03.2023
СЖР и Минцифры разработают новый статус для военкоров
Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры РФ разрабатывает новый статус для военкоров, он может называться "ветеран военной журналистики", заявил глава РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:59
2023-03-30T18:59
2023-03-30T19:09
общество
союз журналистов россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828096361_0:155:3171:1939_1920x0_80_0_0_581f4641aaf6278818a14f9382a04a0b.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры РФ разрабатывает новый статус для военкоров, он может называться "ветеран военной журналистики", заявил глава СЖР Владимир Соловьев. "Мы вместе с нашим профильным министерством цифрового развития (Минцифры РФ - ред.) разрабатываем новый статус для военкоров, потому что "участник боевых действий" все таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права в руках держать оружие, за исключением самых экстремальных ситуаций", - сказал Соловьев журналистам. По его словам, возможно новый статус может называться "ветеран военной журналистики", который будет сопровождаться разнообразными льготами. "Этот статус будет присваиваться тем журналистам, кто работает постоянно на войне, постоянно в горячих точках, тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России", - заключил Соловьев.
https://ria.ru/20230223/voenkory-1853979585.html
https://ria.ru/20230221/voenkory-1853383110.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828096361_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_71ca55a681fd1bf433676a537e5beb2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, союз журналистов россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Союз журналистов России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
СЖР и Минцифры разработают новый статус для военкоров
СЖР и Минцифры рассматривают "ветеран военной журналистики" в качестве статуса военкоров
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры РФ разрабатывает новый статус для военкоров, он может называться "ветеран военной журналистики", заявил глава СЖР Владимир Соловьев.
"Мы вместе с нашим профильным министерством цифрового развития (Минцифры РФ - ред.) разрабатываем новый статус для военкоров, потому что "участник боевых действий" все таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права в руках держать оружие, за исключением самых экстремальных ситуаций", - сказал Соловьев журналистам.
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
По его словам, возможно новый статус может называться "ветеран военной журналистики", который будет сопровождаться разнообразными льготами.
"Этот статус будет присваиваться тем журналистам, кто работает постоянно на войне, постоянно в горячих точках, тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России", - заключил Соловьев.
Путин поблагодарил военкоров за работу в зоне спецоперации