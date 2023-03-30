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Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна - РИА Новости, 30.03.2023
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18:18 30.03.2023 (обновлено: 18:26 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vittera-1861940887.html
Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна
Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна - РИА Новости, 30.03.2023
Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна
Минсельхоз РФ получил уведомление от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении в РФ экспортной... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:18
2023-03-30T18:26
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ получил уведомление от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении в РФ экспортной деятельности с 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства."Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года. В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам", - сообщили в пресс-службе.Там подчеркнули, что уход Viterra с рынка "не повлияет на показатели экспорта российского зерна", все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме."Отметим, что российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК. При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - говорится в сообщении.Ранее в марте представительство в РФ одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, американской Cargill, сообщило Минсельхозу о намерении прекратить экспорт российского зерна в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). В пресс-службе Минсельхоза подтвердили наличие такого уведомления от компании, подчеркнув, что это решение не отразится на объемах поставок зерна РФ за рубеж.
https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, россия, в мире
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Россия, В мире
Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна

Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна с 1 июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства сельского хозяйства России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ получил уведомление от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении в РФ экспортной деятельности с 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года. В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам", - сообщили в пресс-службе.
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Там подчеркнули, что уход Viterra с рынка "не повлияет на показатели экспорта российского зерна", все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме.
"Отметим, что российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК. При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - говорится в сообщении.
Ранее в марте представительство в РФ одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, американской Cargill, сообщило Минсельхозу о намерении прекратить экспорт российского зерна в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). В пресс-службе Минсельхоза подтвердили наличие такого уведомления от компании, подчеркнув, что это решение не отразится на объемах поставок зерна РФ за рубеж.
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