https://ria.ru/20230330/vittera-1861940887.html

Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна

Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна - РИА Новости, 30.03.2023

Минсельхоз получил уведомление от Vittera о прекращении экспорта зерна

Минсельхоз РФ получил уведомление от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении в РФ экспортной... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:18

2023-03-30T18:18

2023-03-30T18:26

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ получил уведомление от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении в РФ экспортной деятельности с 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства."Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года. В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам", - сообщили в пресс-службе.Там подчеркнули, что уход Viterra с рынка "не повлияет на показатели экспорта российского зерна", все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме."Отметим, что российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК. При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - говорится в сообщении.Ранее в марте представительство в РФ одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, американской Cargill, сообщило Минсельхозу о намерении прекратить экспорт российского зерна в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). В пресс-службе Минсельхоза подтвердили наличие такого уведомления от компании, подчеркнув, что это решение не отразится на объемах поставок зерна РФ за рубеж.

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, россия, в мире