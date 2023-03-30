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Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты, заявил зампред Госдумы - РИА Новости, 30.03.2023
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19:22 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/valyuta-1861966094.html
Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты, заявил зампред Госдумы
Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты, заявил зампред Госдумы - РИА Новости, 30.03.2023
Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты, заявил зампред Госдумы
Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:22
2023-03-30T19:22
экономика
юар
александр бабаков
брикс
госдума рф
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР, сообщил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. "Переход к расчетам в национальных валютах – это первый шаг. Следующий шаг – в ближайшее время обеспечить хождение цифровой или иной формы принципиально новой валюты. Я думаю, что на (саммите лидеров – ред.) БРИКС будет объявлено о готовности к реализации этого процесса, такие работы ведутся", - сказал Бабаков на полях российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста". Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта. "Вполне возможно. Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", - сказал зампред Госдумы. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.
https://ria.ru/20230330/raiffeisen-1861828096.html
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экономика, юар, александр бабаков, брикс, госдума рф, в мире
Экономика, ЮАР, Александр Бабаков, БРИКС, Госдума РФ, В мире
Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты, заявил зампред Госдумы

Зампред Госдумы Бабаков: страны БРИКС хотят обеспечить хождение цифровой валюты

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкБаннер с символикой БРИКС
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар – РИА Новости. Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в этом году в ЮАР, сообщил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
"Переход к расчетам в национальных валютах – это первый шаг. Следующий шаг – в ближайшее время обеспечить хождение цифровой или иной формы принципиально новой валюты. Я думаю, что на (саммите лидеров – ред.) БРИКС будет объявлено о готовности к реализации этого процесса, такие работы ведутся", - сказал Бабаков на полях российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста".
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Он также не исключил, что в БРИКС может появиться единая валюта.
"Вполне возможно. Ни евро, ни доллар не обеспечены ничем, а наши страны могут сделать то, что было разрушено Бреттон-Вудской системой", - сказал зампред Госдумы.
По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.
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ЭкономикаЮАРАлександр БабаковБРИКСГосдума РФВ мире
 
 
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