https://ria.ru/20230330/upts-1861953771.html

В РПЦ назвали уничтожение УПЦ целью украинских властей

В РПЦ назвали уничтожение УПЦ целью украинских властей - РИА Новости, 30.03.2023

В РПЦ назвали уничтожение УПЦ целью украинских властей

Целью нынешнего руководства Украины является уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ), официальный Киев испытывает ненависть к религиозным общинам как... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:39

2023-03-30T18:39

2023-03-30T18:39

религия

ситуация вокруг упц

украина

в мире

вахтанг кипшидзе

украинская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Целью нынешнего руководства Украины является уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ), официальный Киев испытывает ненависть к религиозным общинам как таковым, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Начиная с 2014 года украинские власти поставили перед собой цель не только радикально переформатировать религиозное пространство, но и уничтожить УПЦ. Следуя этой цели, они нарушали права УПЦ, в том числе, при многочисленных захватах приходов. Этот процесс проходил без вмешательства правоохранительной системы Украины, судов, а также при очень неубедительной реакции международного сообщества. Украина вообще испытывает ненависть к религиозным общинам как таковым", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, украинская власть при помощи западных консультантов создает образ врага в лице УПЦ. "Образ УПЦ формировался Киевом как образ коллаборационистской организации, как врага украинского народа. Затем прошли обыски, задержания и притеснения клириков УПЦ, будто бы за сенью храмов, за оградой монастырей засел тайный враг, УПЦ, с которым украинская власть должна бороться", - сказал Кипшидзе. Он напомнил, что после этого власти приступили к давлению на лавры – Киево-Печерскую и Почаевскую. "Несколько месяцев назад на Украине образовалось альтернативное юрлицо, которое как получатель права аренды в отношении лавры, как государственной собственности и объекта культурного наследия. Данное юрлицо зарегистрировано на раскольническую ПЦУ. И теперь ПЦУ в сговоре с киевскими властями выступило с полной поддержкой рейдерским захватом лавры", - отметил Кипшидзе. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/upts-1861947028.html

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ситуация вокруг упц, украина, в мире, вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, русская православная церковь