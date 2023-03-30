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Путин внес изменения в программу переселения соотечественников - РИА Новости, 30.03.2023
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21:24 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html
Путин внес изменения в программу переселения соотечественников
Путин внес изменения в программу переселения соотечественников - РИА Новости, 30.03.2023
Путин внес изменения в программу переселения соотечественников
Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников, согласно которому прием заявлений на участие в ней от... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:24
2023-03-30T21:24
общество
россия
белоруссия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников, согласно которому прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами РФ будет проводиться при условии владения ими русским языком. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, прием заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами России будет осуществляться при "условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды". Для ряда иностранных граждан из числа желающих подать заявление на участие в госпрограмме на территории РФ это правило также будет актуально. Владение русским языком можно будет подтвердить документально (например, рядом документов об образовании) или через собеседование. В последнем случае должно быть решение комиссии, которая формируется МВД РФ. Для соотечественников за пределами России собеседование будет проводиться онлайн. При этом в указе отмечается, что соотечественникам из числа граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом президента РФ в 2006 году. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.
https://ria.ru/20230329/rossiya-1861638987.html
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общество, россия, белоруссия, казахстан, владимир путин
Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан, Владимир Путин
Путин внес изменения в программу переселения соотечественников

Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников, согласно которому прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами РФ будет проводиться при условии владения ими русским языком.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, прием заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами России будет осуществляться при "условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды". Для ряда иностранных граждан из числа желающих подать заявление на участие в госпрограмме на территории РФ это правило также будет актуально.
Владение русским языком можно будет подтвердить документально (например, рядом документов об образовании) или через собеседование. В последнем случае должно быть решение комиссии, которая формируется МВД РФ. Для соотечественников за пределами России собеседование будет проводиться онлайн.
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При этом в указе отмечается, что соотечественникам из числа граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом президента РФ в 2006 году. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.
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