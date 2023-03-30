Путин внес изменения в программу переселения соотечественников
Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников, согласно которому прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами РФ будет проводиться при условии владения ими русским языком.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, прием заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами России будет осуществляться при "условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды". Для ряда иностранных граждан из числа желающих подать заявление на участие в госпрограмме на территории РФ это правило также будет актуально.
Владение русским языком можно будет подтвердить документально (например, рядом документов об образовании) или через собеседование. В последнем случае должно быть решение комиссии, которая формируется МВД РФ. Для соотечественников за пределами России собеседование будет проводиться онлайн.
При этом в указе отмечается, что соотечественникам из числа граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом президента РФ в 2006 году. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.