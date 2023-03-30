https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html

Путин внес изменения в программу переселения соотечественников

Путин внес изменения в программу переселения соотечественников - РИА Новости, 30.03.2023

Путин внес изменения в программу переселения соотечественников

Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников, согласно которому прием заявлений на участие в ней от... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:24

2023-03-30T21:24

2023-03-30T21:24

общество

россия

белоруссия

казахстан

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников, согласно которому прием заявлений на участие в ней от соотечественников за пределами РФ будет проводиться при условии владения ими русским языком. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, прием заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников за пределами России будет осуществляться при "условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды". Для ряда иностранных граждан из числа желающих подать заявление на участие в госпрограмме на территории РФ это правило также будет актуально. Владение русским языком можно будет подтвердить документально (например, рядом документов об образовании) или через собеседование. В последнем случае должно быть решение комиссии, которая формируется МВД РФ. Для соотечественников за пределами России собеседование будет проводиться онлайн. При этом в указе отмечается, что соотечественникам из числа граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком не нужно. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом президента РФ в 2006 году. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.

https://ria.ru/20230329/rossiya-1861638987.html

https://ria.ru/20230316/emigratsiya-1858265751.html

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белоруссия

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, белоруссия, казахстан, владимир путин