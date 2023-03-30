https://ria.ru/20230330/trassa-1861774349.html

Движение по трассе М-10 в Новгородской области идет в реверсивном режиме

Движение по трассе М-10 в Новгородской области идет в реверсивном режиме - РИА Новости, 30.03.2023

Движение по трассе М-10 в Новгородской области идет в реверсивном режиме

Движение по трассе М-10 организовано в реверсивном режиме после подтопления дороги, восстановительные работы продолжаются, сообщает губернатор Новгородской... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:59

2023-03-30T10:59

2023-03-30T10:59

новгородская область

крестецкий район

андрей никитин (политик)

валдай

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мар – РИА Новости. Движение по трассе М-10 организовано в реверсивном режиме после подтопления дороги, восстановительные работы продолжаются, сообщает губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. На М-10 накануне затопило дорогу на участке около 459 км у населенного пункта Невская Крестецкого района. Дорожные службы перекрыли участок трассы. Организован объезд по М-11 с тарифом без оплаты проезда на маршрутах 546 км - 444 км и 524 км - 444 км в обоих направлениях. "На поврежденном участке трассы М-10 в Крестецком районе запущено реверсивное движение. Дорожники работают над тем, чтобы запустить движение полноценно в обе стороны уже сегодня. Восстановительные работы продолжаются, вода ушла. На место завезли необходимые материалы для устранения последствий размыва", - рассказал Никитин. Как уточнили в региональном минтрансе, движение в реверсивном режиме на 459-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Крестецком районе организовано 30 марта с 8.00 (совпадает с мск). Дорожники разобрали 44 метра барьерного ограждения и часть укрепленной обочины. Специалисты приступили к восстановлению элементов земляного полотна и дорожной одежды. Также власти сообщили со ссылкой на новгородский автовокзал, что междугородние маршруты в направлении Крестец и Валдая выполняются в соответствии с расписанием - отмен рейсов не предусмотрено.

https://ria.ru/20230330/vskrytie-1861728284.html

новгородская область

крестецкий район

валдай

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Артем Смирнов

новгородская область, крестецкий район, андрей никитин (политик), валдай