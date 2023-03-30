Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов
Станиславов: венгерский бизнес прагматичен и не уходит с российского рынка добровольно
© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииПосол России в Венгрии Евгений Станиславов
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 мар — РИА Новости. Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из страны добровольно, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Посольство России в Венгрии не занимается отслеживанием работы венгерских компаний в России, но я точно знаю, что ни одна зарубежная компания добровольно из России не ушла. Для иностранных предпринимателей, включая венгерских, емкий и выгодный российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на вызванные санкциями логистические и иные сложности. Венгерский бизнес в складывающихся непростых условиях демонстрирует абсолютно здравый, прагматичный подход", — отметил Станиславов.
По словам посла, "украинским властям лучше бы заботиться о привлекательности собственного рынка", поскольку "эскалация ими военного противостояния этому явно вредит".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые венгерские компании, присутствующие на российском рынке, сталкиваются с притеснениями на Украине. По его словам, эти предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлемо, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, а также призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.