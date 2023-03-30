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Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов - РИА Новости, 30.03.2023
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07:06 30.03.2023 (обновлено: 11:05 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/stanislavov-1861736700.html
Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов
Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов - РИА Новости, 30.03.2023
Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов
Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из страны добровольно, заявил посол России в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T07:06
2023-03-30T11:05
в мире
россия
венгрия
украина
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 30 мар — РИА Новости. Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из страны добровольно, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Посольство России в Венгрии не занимается отслеживанием работы венгерских компаний в России, но я точно знаю, что ни одна зарубежная компания добровольно из России не ушла. Для иностранных предпринимателей, включая венгерских, емкий и выгодный российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на вызванные санкциями логистические и иные сложности. Венгерский бизнес в складывающихся непростых условиях демонстрирует абсолютно здравый, прагматичный подход", — отметил Станиславов. По словам посла, "украинским властям лучше бы заботиться о привлекательности собственного рынка", поскольку "эскалация ими военного противостояния этому явно вредит". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые венгерские компании, присутствующие на российском рынке, сталкиваются с притеснениями на Украине. По его словам, эти предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлемо, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, а также призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230330/rosatom-1861728872.html
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в мире, россия, венгрия, украина, петер сийярто
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Петер Сийярто
Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов

Станиславов: венгерский бизнес прагматичен и не уходит с российского рынка добровольно

© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииПосол России в Венгрии Евгений Станиславов
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 30 мар — РИА Новости. Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из страны добровольно, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Посольство России в Венгрии не занимается отслеживанием работы венгерских компаний в России, но я точно знаю, что ни одна зарубежная компания добровольно из России не ушла. Для иностранных предпринимателей, включая венгерских, емкий и выгодный российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на вызванные санкциями логистические и иные сложности. Венгерский бизнес в складывающихся непростых условиях демонстрирует абсолютно здравый, прагматичный подход", — отметил Станиславов.
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По словам посла, "украинским властям лучше бы заботиться о привлекательности собственного рынка", поскольку "эскалация ими военного противостояния этому явно вредит".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые венгерские компании, присутствующие на российском рынке, сталкиваются с притеснениями на Украине. По его словам, эти предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлемо, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, а также призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.
Читайте полный текст интервью >>
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