https://ria.ru/20230330/stanislavov-1861736700.html

Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов

Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов - РИА Новости, 30.03.2023

Венгерский бизнес не уходит из России добровольно, заявил посол Станиславов

Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из страны добровольно, заявил посол России в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T07:06

2023-03-30T07:06

2023-03-30T11:05

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БУДАПЕШТ, 30 мар — РИА Новости. Венгерский бизнес на российском рынке демонстрирует здравый и прагматичный подход, ни одна компания не ушла из страны добровольно, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Посольство России в Венгрии не занимается отслеживанием работы венгерских компаний в России, но я точно знаю, что ни одна зарубежная компания добровольно из России не ушла. Для иностранных предпринимателей, включая венгерских, емкий и выгодный российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на вызванные санкциями логистические и иные сложности. Венгерский бизнес в складывающихся непростых условиях демонстрирует абсолютно здравый, прагматичный подход", — отметил Станиславов. По словам посла, "украинским властям лучше бы заботиться о привлекательности собственного рынка", поскольку "эскалация ими военного противостояния этому явно вредит". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые венгерские компании, присутствующие на российском рынке, сталкиваются с притеснениями на Украине. По его словам, эти предприятия работают в России законно, не нарушая санкций, поэтому неприемлемо, когда им из-за этого запрещают работать на украинском рынке. Он уточнил, что на Украине запретили многие товары фармацевтических компаний Gedeon Richter и Egis, а также призывают к бойкоту венгерской нефтегазовой компании MOL.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230330/rosatom-1861728872.html

https://ria.ru/20230330/gazprom-1861733996.html

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в мире, россия, венгрия, украина, петер сийярто