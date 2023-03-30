https://ria.ru/20230330/stanislavov-1861766415.html

Евгений Станиславов: Венгрия отстаивает интересы вопреки давлению ЕС и НАТО

Евгений Станиславов: Венгрия отстаивает интересы вопреки давлению ЕС и НАТО - РИА Новости, 30.03.2023

Евгений Станиславов: Венгрия отстаивает интересы вопреки давлению ЕС и НАТО

Венгрия продолжает сохранять прагматичные отношения с Россией и отстаивать свои национальные интересы и права венгерского меньшинства в Закарпатье, несмотря на... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:00

2023-03-30T11:00

2023-03-30T11:00

интервью

россия

венгрия

будапешт

виктор орбан

евросоюз

русская православная церковь

нато

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Венгрия продолжает сохранять прагматичные отношения с Россией и отстаивать свои национальные интересы и права венгерского меньшинства в Закарпатье, несмотря на давление со стороны союзников по ЕС и НАТО. Будапешт также не присоединился к охватившей европейские страны тотальной русофобии и отмене русской культуры и собственной истории, об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Будапеште Евгений Станиславов.– Глава венгерского МИД Петер Сиярто ранее заявлял, что поскольку немецкое правительство не выдает разрешение компании Siemens на поставку оборудования на АЭС "Пакш-2", ее доля может быть заменена французской или российской стороной. Известно, что с французской Framatome такие переговоры уже идут. А с "Росатомом"? Нет ли опасений, что увеличение французского участия будет происходить и за счет доли "Росатома"?– Таких опасений нет. Для производства части оборудования для АЭС были выбраны фирмы из Германии и Франции, которые и сейчас готовы к выполнению этого выгодного заказа. Проблема в том, что правительство Германии затягивает выдачу необходимых разрешений, используя для этого различные надуманные предлоги. Возможно, свою роль играют экологические соображения, ведь известно, что Берлин под давлением своих "зеленых" активистов отказался развивать собственную атомную энергетику. В итоге они навредили собственной стране, а сейчас пытаются навредить Венгрии, хотя современные атомные электростанции доказали свою безопасность и экологичность. Поэтому совершенно справедливо министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Сиярто назвал блокировку поставки системы управления технологическими процессами для "Пакш-2" покушением на суверенитет Венгрии.Сейчас немецкие экологические активисты заняты тем, что пытаются вершить внешнюю политику Германии. Лучше они занялись бы своим делом и, например, озаботились бы объемом выбросов экологически опасных газов, которые будут производить поставляемые Германией на Украину немецкие Leopard. По крайней мере, это отвечало бы запросам озабоченных состоянием климата немецких избирателей, голосовавших за них на выборах. Наверное, когда смотришь на Leopard из окна министерского кабинета, этот танк становится экологически безопасным, почти как электромобиль… Или, может быть, на них уже установили американские электродвигатели в рамках усилий Берлина по содействию Вашингтону в реализации закона США "О снижении инфляции"? Как говорится, в каждой шутке есть известная доля правды…в данном случае весьма печальной.– В конце 2022 года, в период обсуждения перспективы введения потолка цен на газ, Сиярто заявлял, что российская сторона свидетельствовала о готовности при необходимости внести изменения в долгосрочные российско-венгерские контракты. Впоследствии тема публично им не поднималась. Имели ли место переговоры о конкретных изменениях контрактов, или такие коррективы оказались не нужны?– Пока Россия в течение многих лет использовала газ, по выражению русофобов в Брюсселе и Вашингтоне, "как оружие", в Европе успешно росла экономика и сохранялась низкая инфляция. Как только началось замещение российского газа американским (по словам тех же русофобов, "молекулами свободы"), ситуация поменялась диаметрально. Об этом много сказано, не буду повторяться. Добавлю лишь, что отгородившись от российского "голубого топлива", в том числе и посредством так называемого "потолка цен", неправомерного по всем канонам ВТО и антимонопольным правилам, европейский рынок перетянул на себя не только дорогой СПГ из США, но и значительные объемы приемлемого по ценам газа, предназначавшегося для других рынков. В итоге этот вид топлива стал более дорогостоящим и менее доступным для потребителей из развивающихся стран. Вот, такая забота Евросоюза о устойчивом развитии "глобального Юга", в особенности об ооновской цели развития № 7: "Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех".Будапешт в отличие от большинства своих партнеров по Евросоюзу в вопросах газоснабжения из России действует рационально и руководствуется собственными интересами. Характерно в данной связи интервью министра Лантоша, недавно возглавившего вновь сформированное в Венгрии Минэнерго, еженедельному журналу "Мандинер". В нем прямо заявляется, что "российские партнеры всегда выполняли свои обязательства (в отношении Будапешта)", и именно "долгосрочные контракты на импорт газа, заключенные с Москвой, являются залогом энергобезопасности Венгрии".Если потолок цен на российский газ действительно станет "головной болью" венгерской стороны, и для ее "лечения" потребуется корректировка условий поставки в Венгрию российского "голубого топлива", не вижу оснований почему этот коммерческий вопрос не может быть изучен в рамках рабочих контактов между "Газпром-экспортом" и венгерским государственным энергетическим концерном MVM. Именно между ними в сентябре 2021 года были заключены долгосрочные контракты о поставках российского природного газа в объемах до 4,5 миллиарда кубометров газа в год, а с 1 сентября 2022 года дополнительно в Венгрию может поступать еще до 5,8 миллиона кубометров в сутки.– Глава венгерского МИД также неоднократно заявлял, что власти Украины оказывают давление на венгерские компании, которые продолжают вести бизнес в России. Есть ли примеры ухода венгерских компаний с российского рынка за последний год вследствие этого давления?– Посольство России в Венгрии не занимается отслеживанием работы венгерских компаний в России, но я точно знаю, что ни одна зарубежная компания добровольно из России не ушла. Для иностранных предпринимателей, включая венгерских, емкий и выгодный российский рынок сохраняет привлекательность, несмотря на вызванные санкциями логистические и иные сложности. Венгерский бизнес в складывающихся непростых условиях демонстрирует абсолютно здравый, прагматичный подход.А украинским властям лучше бы заботиться о привлекательности собственного рынка. Эскалация ими военного противостояния этому явно вредит.– Венгерские СМИ ранее сообщали, что с конца февраля 2022 года на венгерский рынок вышли 77 предприятий из РФ, а всего в Венгрии работает 671 российская фирма. Можно ли подтвердить эти цифры, или они завышены? Из каких сфер эти фирмы?– К сожалению, в действительности присутствие российских компаний в Венгрии незначительно. В числе стабильно и давно работающих организаций заслуживают упоминания Филиал АО "АСЭ", занимающееся сооружением АЭС "Пакш 2", а также компания Ganz EEG – поставщик оборудования для энергетической отрасли, входящий в состав Машиностроительного дивизиона ГК "Росатом" – АО "Атомэнергомаш".Что же касается зарегистрированных в венгерском государственном реестре более 600 юридических лиц с российским участием, то в большинстве случаев это микропредприятия без постоянных оборотов и даже наемных работников; 77 организаций, получившие регистрацию за прошедший год, относятся к той же категории. Так что кажущееся значительным общее число таких компаний никого не должно вводить в заблуждение, а количество регистраций с февраля прошлого года не сильно отличается от данных за предыдущие периоды.– В последние месяцы в высказываниях венгерских официальных лиц часто звучит тема притеснения венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Как вы полагаете, можно ли в связи с этим ожидать со стороны Венгрии более сочувственной риторики в отношении жителей Донбасса?– Защита прав проживающего в Закарпатской области Украины венгерского национального меньшинства является одним из приоритетов правительства Виктора Орбана. Год за годом его положение ухудшается в связи с "украинизаторской" политикой Киева, проводящего в отношении исконно населяющих территорию Украины представителей разных национальностей настоящий "этноцид". Будапешт последовательно и, действительно, в последнее время особенно резко критикует направленные на это украинские законодательные инициативы, призывая Евросоюз и международные органы оказать давление на Киев в интересах исправления ситуации. Положение дел, однако, к лучшему не меняется, а лишь продолжает усугубляться, о чем, в частности, свидетельствует и принятый в декабре 2022 года "Закон о нацменьшинствах (нацсообществах) Украины". Здесь с большим беспокойством ожидают 1 сентября, когда в соответствии с законом об образовании Украины 99 школ и два университета в Закарпатье не смогут вести преподавание на родном венгерском языке и фактически находятся под угрозой закрытия. Так что руководство и простые граждане Венгрии лучше других в Европе понимают, что представляет собой политика Киева в отношении нацменьшинств.Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в интересах прекращения преступной политики Киева в отношении всех без исключения проживающих на Украине национальных меньшинств. Мы всегда подчеркивали неприемлемость избирательного подхода в этом вопросе, которая сильно напоминает нацистскую политику Германии в годы Второй мировой войны. Помимо многочисленного русскоязычного сообщества на территории Украины проживают венгры, поляки, русины, румыны и много других национальностей. Надо отдать должное венгерским коллегам: говоря о проблемах, с которыми сталкиваются на Украине их соотечественники, они никогда официально не требовали для них каких-либо особых, специальных изъятий из общеукраинских дискриминационных норм, а стремились добиваться корректировки украинской политики в целом. Вместе с тем, к сожалению, нам пока не удается на практике объединить наши усилия с Будапештом на различных международных площадках, будь то в ООН или ОБСЕ, с тем чтобы защитить права и русских, и венгров, и всех других национальностей на Украине.Похоже, в Будапеште сейчас делают ставку на то, что в рамках евроинтеграционных устремлений киевский режим будет вынужден изменить свою дискриминационную политику в отношении национальных меньшинств, поскольку этого требуют все известные европейские конвенции и стандарты. Видимо, что-то на этот счет Будапешту пообещали и в Брюсселе. Не хочу быть источником плохих новостей, но цену обещаний со стороны руководителей Еврокомиссии, а также правоприменительную практику всех европейских конвенций хорошо знает на своем печальном опыте русскоязычное население прибалтийских стран, которые уже давно вошли в состав Евросоюза. Улучшению правового положения нацменьшинств в этих странах членство в ЕС ни коим образом не способствовало. В контактах с венгерскими коллегами по этим вопросам я рекомендую тщательно изучить опыт "европейской" Прибалтики и не питать иллюзий в отношении возможностей, а главное – желания Брюсселя реально содействовать улучшению положения венгров в Закарпатье.– Проходят ли антироссийские акции у посольства? Как реагирует венгерская полиция?– Антироссийские акции у здания посольства, причем достаточно многочисленные, шумные, если не сказать угрожающе-вызывающие, действительно время от времени проходят. Их организаторами главным образом выступают украинская диаспора и венгерские оппозиционные круги, поддерживающие воинственные настроения киевского режима. Особенно активно они отработали свои инструкции в связи с годовщиной начала СВО на Украине.Реакция венгерской полиции никаких нареканий не вызывает: действия местных правоохранительных органов носят выверенный и корректный характер, обеспечивая общественный порядок и минимизируя риски безопасности нашей дипмиссии и ее персонала.– По данным АТОР, Венгрия, наряду с Францией, Италией, Хорватией и некоторыми другими странами, остается одной из европейских стран, которые относительно свободно выдают российским туристам шенгенские визы. Насколько за последний год уменьшился поток туристов из России в Венгрию по сравнению с 2021 годом и периодом пандемии? Известен ли примерный ущерб от уменьшения количества российских туристов?– Венгерская статистика фиксирует значительное сокращение турпотока из России, особенно заметное на фоне результатов допандемийного 2019 года, по итогам которого Россия входила в пятерку стран, лидирующих по количеству гостевых ночей, проведенных ее туристами в венгерских гостиницах – 655 тысяч. В прошлом году их количество сократилось до 158 тысяч гостевых ночей, причем две трети из них пришлись на первые два месяца. С марта турпоток резко сократился – в среднем до 6,8 тысячи в месяц.Венгерскими экспертами отмечается, что, поскольку российские туристы являются, как правило, представителями верхнего слоя среднего класса и выбирают жилье для размещения, а также услуги в высоком ценовом сегменте, уменьшение их числа приводит к потере значительного дохода туристической отрасли. В частности, в августе прошлого года компания Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. (оператор термальных купален) сообщила, что только четыре "исторические" купальни Будапешта (Геллерт, Сечени, Рудаш и Лукач) потеряли из-за отсутствия россиян около 800 тысяч евро.Снижение турпотока из России особенно сильно сказалось и на любимом россиянами курорте Хевиз. В 2019 году на граждан нашей страны приходилось 17,7% гостевых ночей, проведенных туристами в гостиницах курортного города. По словам представителей компании Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (организация, отвечающая за развитие туристической деятельности в Хевизе), полностью восполнить потерю российских туристов за счет внутренних не представляется возможным, поскольку продолжительность пребывания россиян на курорте и их расходы были выше средних показателей.– Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в ходе визита в Белоруссию заявил, что правительство Венгрии увеличит размер финансовой поддержки, выделяемой на реставрацию православного Успенского собора. Дополнительные деньги уже выделены, или это только планируется? Как обстоит дело со строительством нового православного храма на озере Хевиз, приостановленным из-за ухода Сбербанка из Венгрии?– Спасибо за этот вопрос. Я давно хотел рассказать российским читателям о положении, которое занимает Русская Православная Церковь в Венгрии, население которой в основном исповедает католичество. Дело в том, что в период с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла консервативная коалиция партий ФИДЕС и христианских демократов, между местным правительством и Венгерской епархией РПЦ сложились уникальные взаимоотношения. Согласно закону "О праве на свободу совести и вероисповедания, а также о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин"", действующему с января 2012 года, РПЦ, наряду с рядом других конфессий, была включена в список "церквей, конфессий и религиозных общин, признаваемых Государственным собранием Венгрии". Иначе говоря, РПЦ отнесена к числу "исторических церквей" Венгрии, которые издревле окормляли проживающее на ее территории население. И на то есть свои причины: духовные связи Древней Руси и Венгрии восходят к XI веку, когда вместе с княжной Анастасией, дочерью Ярослава Мудрого, ставшей супругой венгерского короля Андраша I сюда прибыли православные монахи из Киево-Печерской обители. Древнерусское монашеское присутствие в Венгрии продолжалось по некоторым оценкам до XIV века, однако память о нем жива. Место, где до сих пор сохранился пещерный скит, местные жители называют "русской скалой" или "русским камнем", и находится оно на склоне холма на полуострове Тихань, в одном из самых живописных мест озера Балатон.В этой связи становится понятным и глубоко символичным упомянутый вами жест правительства Венгрии, которое в 2017 году приняло решение о выделении весьма существенных ассигнований на ремонт и восстановление местных храмов Московской Патриархии. За счет этих средств восстановлена разрушенная во время Второй мировой войны башня собора Успения Пресвятой Богородицы в Будапеште и отремонтирован сам собор, являющийся епархиальным кафедральным храмом. Ведутся реставрационные работы еще в двух православных церквях в городах Мишкольц и Токай, а также возобновлены после вынужденного перерыва и работы в рамках возведения православного храма Живоначальной Троицы в городе Хевиз.Мне представляется, что немногие страны "просвещенной" Европы, добровольно отказывающиеся от своих христианских корней в пользу либеральной псевдоморали, могут похвастаться столь уважительным и – главное – деятельным отношением к сохранению духовных традиций своего народа.– Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее говорил, что в Венгрии не будут отказываться от истории и сносить памятники. Что можно сказать об отношении к советским памятникам, прежде всего воинским, особенно на фоне того, что происходит в других странах Европы?– Между нашими странами наработан солидный опыт позитивного сотрудничества в военно-мемориальных делах. Его основу составляет соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Венгрии об увековечении памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войн и о статусе захоронений от 6 марта 1995 года, выполнение которого обеспечивает специальная Российско-Венгерская межправительственная комиссия. Посольство России и представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы внимательно следит за состоянием российских (советских) воинских захоронений и мемориалов в Венгрии, которых насчитывается более тысячи. Продолжается работа по идентификации останков и увековечиванию памяти погибших.В отличие от властей других европейских стран, которых настолько охватила тотальная русофобия, что они уже воюют с усопшими, правительство Венгрии ответственно относится к своим международным обязательствам. У местных властей хватило честности и мужества не присоединиться к оголтелой кампании по сносу советских и российских памятников, которая уже давно ведется в ряде стран-членов Евросоюза.Переписывание истории – опасное дело, грозящее утратой национальной идентичности. Полагаю, что именно это имел ввиду премьер-министр, когда говорил о неприемлемости отказа венграми от своего прошлого в угоду навязываемым извне подходам.В Венгрии есть немало людей, которые хорошо помнят, что советские солдаты ценой собственных жизней освободили Европу от фашизма. Двадцать второго февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества в нашем посольстве состоялось вручение медалей и грамот министерства обороны России российским и венгерским гражданам, которые внесли весомый вклад в дело увековечивания памяти советских воинов, погибших на территории Венгрии. Мы высоко ценим их работу и неравнодушное отношение.– Как вы оцениваете немалое количество мероприятий, связанных с русской культурой, которые устраивают сами венгры, например, фестиваль русской музыки, постановку оперы "Война и мир" на русском языке, марафон музыки Прокофьева, гастроли российских артистов?– Определенно положительно. Такие мероприятия – доказательство тому, что в Венгрии не приняли "культуру отмены" всего русского, насаждаемую в других странах Евросоюза. Здесь всегда очень уважительно относились к русской культуре, проявляли неизменный интерес к ее изучению и популяризации. Естественно, из-за введенных Западом антироссийских санкций, включая визовые ограничения и упразднение прямого авиасообщения, существенно усложнилось приглашение в Венгрию артистов, художественных коллективов из России. Отрадно, что венгерская культурная общественность в этой ситуации стремится восполнить представленность произведений русской культуры и искусства в Венгрии. Благодаря усилиям венгерских организаторов осенью этого годауже в шестой раз на площадках Будапешта, Дебрецена и Тихани пройдет упомянутый вами фестиваль русской музыки, посвященный 150-летию Рахманинова. Венгерская опера в этом году порадовала нас постановкой "Войны и мира", балет города Дьёр недавно поставил спектакль "Анна Каренина" в более современном, но не менее выразительном прочтении. Все это, безусловно, положительные примеры того, как в Венгрии не хотят чувствовать себя в отрыве от богатой русской культуры.– Венгрия входит в число стран, которые Россия объявила недружественными. С другой стороны, именно Венгрия открыто выступает против эскалации конфликта на Украине со стороны западных стран, против антироссийских санкций и так далее. Нет ли оснований для пересмотра статуса Венгрии как недружественной страны?– Действительно, Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО. В основе этого лежит стремление защитить интересы своей страны, которая испытывает на себе негативные последствия украинского кризиса и навязанных Брюсселем и Вашингтоном антироссийских санкций. В какой-то мере Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры. Я уже говорил, отвечая на подобные вопросы журналистов, что мне как послу в этой прекрасной стране весьма грустно признавать этот факт.По мере того, как санкции проникают все глубже в ткань наших двусторонних отношений, они оказывают все более негативное влияние на все сферы нашего сотрудничества, будь то экономика, политика, культура, человеческие контакты. В последнее время от этого все больше начинает страдать и нормальная жизнедеятельность российского посольства. Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок.

https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html

https://ria.ru/20230327/vengriya-1860800659.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

https://ria.ru/20230326/siyyarto-1860757290.html

https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230310/vengriya-1857020349.html

россия

венгрия

будапешт

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, русская православная церковь, нато