https://ria.ru/20230330/siroty-1861761543.html
Украина запросила данные оказавшихся в России сирот, сообщила Москалькова
Украина запросила данные оказавшихся в России сирот, сообщила Москалькова - РИА Новости, 30.03.2023
Украина запросила данные оказавшихся в России сирот, сообщила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что украинская сторона запросил список детей-сирот, которые якобы... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:17
2023-03-30T10:17
2023-03-30T12:13
специальная военная операция на украине
сироты
украина
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
в мире
дети
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что украинская сторона запросил список детей-сирот, которые якобы насильно были перемещены в РФ, но таких данных у омбудсмена нет, а сама она не раз обращалась к Киеву по данным о родственниках, которые разыскивают детей. Она отметила, что неоднократно обращалась к правительству Украины и уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу, чтобы они предоставили список родственников, которые ищут детей. "Никому никакого препятствия не будет, наоборот, будет оказана всякая помощь так, как это все происходило на протяжении всего этого времени. Ну, и кроме того, если украинская сторона обращалась в международные органы по этому вопросу, они же, наверное, предоставляли какие-то списки, доказательства по поводу якобы насильственного перемещения и взрослых, и детей", - сказала Москалькова.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сироты, украина, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, в мире, дети
Специальная военная операция на Украине, Сироты, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, В мире, Дети
Украина запросила данные оказавшихся в России сирот, сообщила Москалькова
Москалькова заявила, что у нее нет данных об оказавшихся в России украинских сиротах
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что украинская сторона запросил список детей-сирот, которые якобы насильно были перемещены в РФ, но таких данных у омбудсмена нет, а сама она не раз обращалась к Киеву по данным о родственниках, которые разыскивают детей.
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"Я получила запрос украинской стороны о представлении им списков детей-сирот и оставшихся без попечения, которые были перемещены, как считает украинская сторона, насильно и незаконно на территорию России. Я такими данными не располагаю, я об этом официально дам ответ", - сказала Москалькова.
Она отметила, что неоднократно обращалась к правительству Украины и уполномоченному по правам человека Верховной рады
Украины Дмитрию Лубинцу, чтобы они предоставили список родственников, которые ищут детей.
"Никому никакого препятствия не будет, наоборот, будет оказана всякая помощь так, как это все происходило на протяжении всего этого времени. Ну, и кроме того, если украинская сторона обращалась в международные органы по этому вопросу, они же, наверное, предоставляли какие-то списки, доказательства по поводу якобы насильственного перемещения и взрослых, и детей", - сказала Москалькова.
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