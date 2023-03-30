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Посол России оценил влияние "Росатома" в строительстве АЭС в Венгрии - РИА Новости, 30.03.2023
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03:06 30.03.2023 (обновлено: 03:13 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/rosatom-1861728872.html
Посол России оценил влияние "Росатома" в строительстве АЭС в Венгрии
Посол России оценил влияние "Росатома" в строительстве АЭС в Венгрии - РИА Новости, 30.03.2023
Посол России оценил влияние "Росатома" в строительстве АЭС в Венгрии
Нет опасений, что роль российской госкорпорации "Росатом" в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии будет уменьшена за счет французской компании... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:06
2023-03-30T03:13
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
в мире
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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Нет опасений, что роль российской госкорпорации "Росатом" в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии будет уменьшена за счет французской компании Framatome, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн."Таких опасений (что участие французской компании будет увеличено за счет "Росатома") нет. Для производства части оборудования для АЭС были выбраны фирмы из Германии и Франции, которые и сейчас готовы к выполнению этого выгодного заказа. Проблема в том, что правительство Германии затягивает выдачу необходимых разрешений, используя для этого различные надуманные предлоги", - сказал Станиславов.Посол предположил, что Берлин блокирует поставку оборудования под влиянием зеленых активистов, несмотря на то что современные атомные электростанции доказали свою безопасность и экологичность."Поэтому совершенно справедливо министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал блокировку поставки системы управления технологическими процессами для "Пакш-2" покушением на суверенитет Венгрии", - отметил он.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум General Electric-Alstom (сейчас идет процесс выкупа французской EDF у американской GE Steam Power бизнеса по производству турбин для АЭС). Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230313/stroitelstvo-1857617245.html
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", аэс "пакш-2", в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", В мире
Посол России оценил влияние "Росатома" в строительстве АЭС в Венгрии

Станиславов: нет опасений, что роль "Росатома" в строительстве АЭС "Пакш" уменьшится

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Нет опасений, что роль российской госкорпорации "Росатом" в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии будет уменьшена за счет французской компании Framatome, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Сийярто рассказал об участии французской Framatome в постройке АЭС Пакш-2
13 марта, 18:27
"Таких опасений (что участие французской компании будет увеличено за счет "Росатома") нет. Для производства части оборудования для АЭС были выбраны фирмы из Германии и Франции, которые и сейчас готовы к выполнению этого выгодного заказа. Проблема в том, что правительство Германии затягивает выдачу необходимых разрешений, используя для этого различные надуманные предлоги", - сказал Станиславов.
Посол предположил, что Берлин блокирует поставку оборудования под влиянием зеленых активистов, несмотря на то что современные атомные электростанции доказали свою безопасность и экологичность.
"Поэтому совершенно справедливо министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал блокировку поставки системы управления технологическими процессами для "Пакш-2" покушением на суверенитет Венгрии", - отметил он.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум General Electric-Alstom (сейчас идет процесс выкупа французской EDF у американской GE Steam Power бизнеса по производству турбин для АЭС). Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
В "Росатоме" назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
7 февраля, 16:09
 
ВенгрияРоссияБудапештПетер СийяртоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"В мире
 
 
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