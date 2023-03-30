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В Думе предлагают обеспечить учителей бесплатными путевками в санатории

В Думе предлагают обеспечить учителей бесплатными путевками в санатории - РИА Новости, 30.03.2023

В Думе предлагают обеспечить учителей бесплатными путевками в санатории

В Госдуме разрабатывается законопроект о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:04

2023-03-30T15:04

2023-03-30T15:10

год педагога и наставника

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается законопроект о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение для учителей, по аналогии с госслужащими, сообщила РИА Новости автор документа, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Как и государственные служащие на законодательном уровне, учителя должны быть обеспечены возможностью, например, получения санаторно-курортного лечения в виде бесплатных путевок", - подчеркнула Лантратова. Как отметила парламентарий, "в законе, который сейчас разрабатываю, это обязательно будет учтено". Работа учителя сопряжена с постоянным стрессом, указала депутат, и многие педагоги не могут себе позволить постоянные путешествия. "Сейчас некоторые ученики уже полмира увидели в отличие от учителей. Разве это нормальная ситуация? Это тоже к вопросу о повышении статуса учителя, о его авторитете", - добавила парламентарий. Также Лантратова направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя. Парламентарий отметила, что законопроект "О статусе учителя" уже в разработке.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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общество, социальный навигатор, сн_образование