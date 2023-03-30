https://ria.ru/20230330/produktsiya-1861918627.html

РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны

РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны - РИА Новости, 30.03.2023

РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны

Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:34

2023-03-30T17:34

2023-03-30T17:54

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

костромская область

вероника никишина

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МОСКВА,30 мар — РИА Новости. Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны. За 2022 год компаниям Костромской области со стороны группы РЭЦ было оказано более 162 услуг, поддержку получили 52 предприятия", - сообщила на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Костромской области генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Главные партнеры региона по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) — Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Азербайджан, добавила руководитель РЭЦ.По ее словам, основные статьи ННЭ — лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы, машиностроение и химическая промышленность."Региональная инфраструктура поддержки экспорта Костромской области становится все более эффективной. Это необходимый инструмент для вовлечения новых предпринимателей в экспортную деятельности, а также для обеспечения возможности экспортерам использовать федеральные и региональные меры поддержки, нужные для увеличения их объема экспортных поставок", — подчеркнула Вероника Никишина."У Костромской области есть значительный экспортный потенциал, который мы в сотрудничестве с Российским экспортным центром будем активно реализовывать. У нас есть желание развивать внешнеэкономическую деятельность, а у вас есть компетенции. Наши компании активно работают во многих странах мира, и мы планируем расширять список товаров и услуг, которые они будут отправлять на экспорт", — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников."При поддержке РЭЦ разрабатываются новые инструменты стимулирования выхода российских предприятий на зарубежные рынки, активно развиваются цифровые сервисы для экспортеров. Взаимодействие с регионом на постоянной основе будет способствовать продвижению экспортного товара костромских производителей и переориентации на партнеров из дружественных стран", — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html

https://ria.ru/20230209/fingramotnost-1850932311.html

костромская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), костромская область, вероника никишина