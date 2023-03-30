РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДень Костромской области в АО "Российский экспортный центр"
МОСКВА,30 мар — РИА Новости. Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны. За 2022 год компаниям Костромской области со стороны группы РЭЦ было оказано более 162 услуг, поддержку получили 52 предприятия", - сообщила на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Костромской области генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Главные партнеры региона по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) — Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Азербайджан, добавила руководитель РЭЦ.
По ее словам, основные статьи ННЭ — лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы, машиностроение и химическая промышленность.
"Региональная инфраструктура поддержки экспорта Костромской области становится все более эффективной. Это необходимый инструмент для вовлечения новых предпринимателей в экспортную деятельности, а также для обеспечения возможности экспортерам использовать федеральные и региональные меры поддержки, нужные для увеличения их объема экспортных поставок", — подчеркнула Вероника Никишина.
"У Костромской области есть значительный экспортный потенциал, который мы в сотрудничестве с Российским экспортным центром будем активно реализовывать. У нас есть желание развивать внешнеэкономическую деятельность, а у вас есть компетенции. Наши компании активно работают во многих странах мира, и мы планируем расширять список товаров и услуг, которые они будут отправлять на экспорт", — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
"При поддержке РЭЦ разрабатываются новые инструменты стимулирования выхода российских предприятий на зарубежные рынки, активно развиваются цифровые сервисы для экспортеров. Взаимодействие с регионом на постоянной основе будет способствовать продвижению экспортного товара костромских производителей и переориентации на партнеров из дружественных стран", — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.