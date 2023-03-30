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РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны - РИА Новости, 30.03.2023
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17:34 30.03.2023 (обновлено: 17:54 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/produktsiya-1861918627.html
РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны
РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны - РИА Новости, 30.03.2023
РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны
Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:34
2023-03-30T17:54
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
костромская область
вероника никишина
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МОСКВА,30 мар — РИА Новости. Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны. За 2022 год компаниям Костромской области со стороны группы РЭЦ было оказано более 162 услуг, поддержку получили 52 предприятия", - сообщила на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Костромской области генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Главные партнеры региона по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) — Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Азербайджан, добавила руководитель РЭЦ.По ее словам, основные статьи ННЭ — лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы, машиностроение и химическая промышленность."Региональная инфраструктура поддержки экспорта Костромской области становится все более эффективной. Это необходимый инструмент для вовлечения новых предпринимателей в экспортную деятельности, а также для обеспечения возможности экспортерам использовать федеральные и региональные меры поддержки, нужные для увеличения их объема экспортных поставок", — подчеркнула Вероника Никишина."У Костромской области есть значительный экспортный потенциал, который мы в сотрудничестве с Российским экспортным центром будем активно реализовывать. У нас есть желание развивать внешнеэкономическую деятельность, а у вас есть компетенции. Наши компании активно работают во многих странах мира, и мы планируем расширять список товаров и услуг, которые они будут отправлять на экспорт", — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников."При поддержке РЭЦ разрабатываются новые инструменты стимулирования выхода российских предприятий на зарубежные рынки, активно развиваются цифровые сервисы для экспортеров. Взаимодействие с регионом на постоянной основе будет способствовать продвижению экспортного товара костромских производителей и переориентации на партнеров из дружественных стран", — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.
https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), костромская область, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Костромская область, Вероника Никишина

РЭЦ: несырьевая продукция Костромской области экспортируется в 72 страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДень Костромской области в АО "Российский экспортный центр"
День Костромской области в АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА,30 мар — РИА Новости. Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Экспортеры несырьевой неэнергетической продукции Костромской области отправляют свои товары и услуги в 72 страны. За 2022 год компаниям Костромской области со стороны группы РЭЦ было оказано более 162 услуг, поддержку получили 52 предприятия", - сообщила на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Костромской области генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Главные партнеры региона по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) — Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан и Азербайджан, добавила руководитель РЭЦ.
По ее словам, основные статьи ННЭ — лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы, машиностроение и химическая промышленность.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вероника Никишина: экспортерам необходима поддержка "на местах" за рубежом
27 декабря 2022, 15:09
"Региональная инфраструктура поддержки экспорта Костромской области становится все более эффективной. Это необходимый инструмент для вовлечения новых предпринимателей в экспортную деятельности, а также для обеспечения возможности экспортерам использовать федеральные и региональные меры поддержки, нужные для увеличения их объема экспортных поставок", — подчеркнула Вероника Никишина.
"У Костромской области есть значительный экспортный потенциал, который мы в сотрудничестве с Российским экспортным центром будем активно реализовывать. У нас есть желание развивать внешнеэкономическую деятельность, а у вас есть компетенции. Наши компании активно работают во многих странах мира, и мы планируем расширять список товаров и услуг, которые они будут отправлять на экспорт", — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
"При поддержке РЭЦ разрабатываются новые инструменты стимулирования выхода российских предприятий на зарубежные рынки, активно развиваются цифровые сервисы для экспортеров. Взаимодействие с регионом на постоянной основе будет способствовать продвижению экспортного товара костромских производителей и переориентации на партнеров из дружественных стран", — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время подписания договора - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров
9 февраля, 17:56
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Костромская областьВероника Никишина
 
 
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