https://ria.ru/20230330/osvoenie-1861901953.html

РЭЦ поможет компаниям Дальнего Востока осваивать новые рынки

РЭЦ поможет компаниям Дальнего Востока осваивать новые рынки - РИА Новости, 30.03.2023

РЭЦ поможет компаниям Дальнего Востока осваивать новые рынки

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать экспортеров с Дальнего Востока в освоении новых рынков, заявил вице-президент РЭЦ Станислав... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:47

2023-03-30T16:47

2023-03-30T16:47

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

хабаровский край

дальний восток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) готов поддерживать экспортеров с Дальнего Востока в освоении новых рынков, заявил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего во Владивостоке под руководством вице-премьера правительства РФ, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева."Российский экспортный центр поддерживает экспортеров несырьевой неэнергетической продукции по всей России, и Дальневосточный федеральный округ - не исключение. У местных экспортеров есть доступ ко всем инструментам, которые помогут снизить нагрузку и сделать выход на внешние рынки проще. Поскольку важнейшим фактором развития Дальнего Востока является сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Группа РЭЦ готова поддержать экспортеров ДФО в освоении новых рынков, подборе потенциальных заинтересованных покупателей, получении профессиональных консультаций по точечным вопросам", - сказал Георгиевский.Государственным институтом поддержки несырьевого экспорта является Российский экспортный центр, предоставляющий экспортерам широкий спектр мер поддержки. За 2022 год компаниям Дальневосточного федерального округа со стороны РЭЦ было оказано 4 663 услуги. Поддержку получили 1 421 предприятие.В ДФО с 2016 года в экспортных семинарах Школы экспорта РЭЦ приняли участие представители 1 545 компаний. В 2022 году на цифровой платформе "Мой экспорт" было зарегистрировано 640 юридических лиц из ДФО, из них 268 предприятий с фактом экспорта.Центры поддержки экспорта функционируют во всех субъектах округа, кроме Магаданской области (поддержка экспортной деятельности субъектов МСП осуществляется на базе центра "Мой Бизнес"). В 2022 году при участии Центров поддержки экспорта 149 предприятий МСП заключили 221 экспортный контракт на общую сумму 51 миллион долларов, также осуществлены отгрузки по ранее принятым экспортным контрактам на сумму 16,6 миллиона долларов (общий объем поддержанного экспорта составил 67,7 миллиона долларов).Рассматривались итоги внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в субъектах округа в 2022 году.По итогам реализации национального проекта в субъектах ДФО в 2022 году Стандарт внедрен в трех регионах (Приморский, Хабаровский край и Республика Бурятия). В 2023 году внедрение предусмотрено в шести субъектах ДФО, в 2024 году - во всех 11.В настоящее время, по данным мониторинга реализации национального проекта, в субъектах Российской Федерации внедрено пять инструментов Стандарта в одном субъекте (Якутия), четыре инструмента в трех субъектах (Амурская область, Забайкальский край, Сахалинская область), два инструмента в трех субъектах (Приморье, Хабаровский край, Республика Бурятия), не внедрены инструменты в четырех субъектах (ЕАО, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ).В 2023 году предусмотрено внедрение не менее 13 из 15 инструментов в двух субъектах, внедряющих их с 2021 года (Приморье, Хабаровский край), в одном субъекте, внедряющем с 2022 года (Бурятия), и в трех субъектах, внедряющих в 2023 году (Амурская область, Забайкальский край, Якутия).Заслушав всех участников заседания, Трутнев поручил Минпромторгу совместно с Минсельхозом , Минфином и Российскому экспортному центру подготовить согласованные предложения по продлению действия инструментов национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и их единого проектного управления до 2030 года.Минэкономразвития совместно с Минфином должны подготовить согласованные предложения по продлению реализации мероприятия по осуществлению субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, предусмотренного федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", на период до 2030 года.РЭЦ совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России поручено проработать согласованные предложения по организации выхода российских экспортеров на рынки дружественных стран, в том числе по продвижению российской продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Главам регионов ДФО поручено провести анализ экспортно ориентированных активов субъектов округа, обеспечить внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в соответствии с утвержденным планом-графиком паспорта федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

https://ria.ru/20230324/zayavki-1860485878.html

https://ria.ru/20230315/vebinary-1858030248.html

https://ria.ru/20230323/eksport-1859976397.html

россия

хабаровский край

дальний восток

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, хабаровский край, дальний восток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)