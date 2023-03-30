Рейтинг@Mail.ru
Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/mus-1861910343.html
Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД
Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД - РИА Новости, 30.03.2023
Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД
РФ рассчитывает, что ситуация с возможным присоединении Еревана к Международному уголовному суду будет (МУС) урегулирована в союзническом и взаимоприемлемом... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:07
2023-03-30T17:07
в мире
москва
армения
россия
мария захарова
международный уголовный суд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3008c75e42b0573c0b773694c8c3c7c.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ситуация с возможным присоединении Еревана к Международному уголовному суду будет (МУС) урегулирована в союзническом и взаимоприемлемом ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. "Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос как в Москве относятся к тому, что конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции Армении. КС Армении, как заявил 24 марта его председатель Арман Диланян, признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По его словам, решение КС - окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу. Источник РИА Новости в МИД РФ заявил, что в Москве считают неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, на фоне недавних незаконных "ордеров" этого суда в отношении российского руководства. Ранее в марте издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. В материале отмечается, что "военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасаются создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев". При этом сами Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных в Афганистане. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон тогда критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html
https://ria.ru/20230328/mus-1861257322.html
https://ria.ru/20230326/mus-1860728918.html
москва
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27294beeaa67a786e6be681eed6d98ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, армения, россия, мария захарова, международный уголовный суд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Армения, Россия, Мария Захарова, Международный уголовный суд, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД

МИД надеется, что вопрос о присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ситуация с возможным присоединении Еревана к Международному уголовному суду будет (МУС) урегулирована в союзническом и взаимоприемлемом ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС
28 марта, 20:57
"Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос как в Москве относятся к тому, что конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции Армении.
КС Армении, как заявил 24 марта его председатель Арман Диланян, признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По его словам, решение КС - окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу.
Источник РИА Новости в МИД РФ заявил, что в Москве считают неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, на фоне недавних незаконных "ордеров" этого суда в отношении российского руководства.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС
28 марта, 14:47
Ранее в марте издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. В материале отмечается, что "военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасаются создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев".
При этом сами Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных в Афганистане. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон тогда критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Вучич высказался о решении МУС об аресте Путина
26 марта, 14:02
 
В миреМоскваАрменияРоссияМария ЗахароваМеждународный уголовный судМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала