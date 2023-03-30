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Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД

Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД - РИА Новости, 30.03.2023

Присоединении Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе, заявил МИД

РФ рассчитывает, что ситуация с возможным присоединении Еревана к Международному уголовному суду будет (МУС) урегулирована в союзническом и взаимоприемлемом... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:07

2023-03-30T17:07

2023-03-30T17:07

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мария захарова

международный уголовный суд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ситуация с возможным присоединении Еревана к Международному уголовному суду будет (МУС) урегулирована в союзническом и взаимоприемлемом ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. "Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос как в Москве относятся к тому, что конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции Армении. КС Армении, как заявил 24 марта его председатель Арман Диланян, признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По его словам, решение КС - окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу. Источник РИА Новости в МИД РФ заявил, что в Москве считают неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, на фоне недавних незаконных "ордеров" этого суда в отношении российского руководства. Ранее в марте издание New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. В материале отмечается, что "военное руководство выступает против помощи суду в расследовании, потому что опасаются создания прецедента, который поможет затем преследовать американцев". При этом сами Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении преступлений американских военных в Афганистане. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон тогда критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.

https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html

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