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Названы последствия ошибки США в отношениях с Россией - РИА Новости, 30.03.2023
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03:50 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/mnogopolyarnost-1861730130.html
Названы последствия ошибки США в отношениях с Россией
Названы последствия ошибки США в отношениях с Россией - РИА Новости, 30.03.2023
Названы последствия ошибки США в отношениях с Россией
Проводимая США антироссийская политика приближает наступление многополярности в международной политике, считает обозреватель American Conservative Тед Снайдер. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T03:50
2023-03-30T03:50
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Проводимая США антироссийская политика приближает наступление многополярности в международной политике, считает обозреватель American Conservative Тед Снайдер.По словам автора, США воспринимают Россию как непосредственную угрозу, в то время как Китай для Белого дома — угроза долгосрочная. Пекин, давний союзник Москвы, бросает вызов однополярному мироустройству, возглавляемому США, считает Снайдер. Союз России и Китая обозреватель назвал признаком "геополитического ухода от однополярности".Кроме того, отметил журналист, многие страны отказываются от наложения санкций на Россию под давлением США. Среди таких стран Снайдер отметил Индию, Бразилию и ЮАР. Эти государства не только не соглашаются на введение рестрикций, но и поддерживают с Москвой партнерские отношения."Латинской Америке, Ближнему Востоку и Африке трудно поверить в манихейские заявления Запада о борьбе добра со злом и демократии с самовластием", — прокомментировал автор.В заключение журналист заявил, что у этих регионов "есть память, и, когда США критикуют Россию за "нарушение государственного суверенитета и границ", это попахивает двуличием".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230330/otnosheniya-1861729425.html
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в мире, россия, сша, китай, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин
Названы последствия ошибки США в отношениях с Россией

TAC: антироссийская политика США приводит к наступлению многополярного мира

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Проводимая США антироссийская политика приближает наступление многополярности в международной политике, считает обозреватель American Conservative Тед Снайдер.
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"Будучи отрезанной от рынков Запада, Россия была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран. Таким образом, западные ограничения фактически приблизили приход многополярности", — заявил Снайдер.

По словам автора, США воспринимают Россию как непосредственную угрозу, в то время как Китай для Белого дома — угроза долгосрочная. Пекин, давний союзник Москвы, бросает вызов однополярному мироустройству, возглавляемому США, считает Снайдер. Союз России и Китая обозреватель назвал признаком "геополитического ухода от однополярности".
Кроме того, отметил журналист, многие страны отказываются от наложения санкций на Россию под давлением США. Среди таких стран Снайдер отметил Индию, Бразилию и ЮАР. Эти государства не только не соглашаются на введение рестрикций, но и поддерживают с Москвой партнерские отношения.
"Латинской Америке, Ближнему Востоку и Африке трудно поверить в манихейские заявления Запада о борьбе добра со злом и демократии с самовластием", — прокомментировал автор.
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В заключение журналист заявил, что у этих регионов "есть память, и, когда США критикуют Россию за "нарушение государственного суверенитета и границ", это попахивает двуличием".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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