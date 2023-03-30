Названы последствия ошибки США в отношениях с Россией
TAC: антироссийская политика США приводит к наступлению многополярного мира
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Проводимая США антироссийская политика приближает наступление многополярности в международной политике, считает обозреватель American Conservative Тед Снайдер.
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"Будучи отрезанной от рынков Запада, Россия была вынуждена обратить свои взоры на Восток — на Китай, Индию, евразийское сообщество, а также на группу подвергнутых санкциям стран. Таким образом, западные ограничения фактически приблизили приход многополярности", — заявил Снайдер.
По словам автора, США воспринимают Россию как непосредственную угрозу, в то время как Китай для Белого дома — угроза долгосрочная. Пекин, давний союзник Москвы, бросает вызов однополярному мироустройству, возглавляемому США, считает Снайдер. Союз России и Китая обозреватель назвал признаком "геополитического ухода от однополярности".
"Латинской Америке, Ближнему Востоку и Африке трудно поверить в манихейские заявления Запада о борьбе добра со злом и демократии с самовластием", — прокомментировал автор.
В заключение журналист заявил, что у этих регионов "есть память, и, когда США критикуют Россию за "нарушение государственного суверенитета и границ", это попахивает двуличием".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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