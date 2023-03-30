https://ria.ru/20230330/mask-1861756278.html
Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter
Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter - РИА Новости, 30.03.2023
Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter
Аккаунт американского миллиардера Илона Маска стал самым читаемым в Twitter, обогнав по количеству подписчиков страницу в соцсети бывшего президента США Барака... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:54
2023-03-30T09:54
2023-03-30T09:54
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Аккаунт американского миллиардера Илона Маска стал самым читаемым в Twitter, обогнав по количеству подписчиков страницу в соцсети бывшего президента США Барака Обамы. Как следует из данных на страницах, по состоянию на утро четверга на Илона Маска подписаны 133 070 628 пользователей, в то время как у Барака Обамы 133 042 957 подписчиков. Новость о наборе Маском больше всего подписчиков в Twitter появилась и на сайте Книги рекордов Гинесса. "Илон Маск собрал наибольшее число подписчиков в Twitter, пять месяцев спустя после покупки платформы за 44 миллиарда долларов. С более чем 133 миллионами подписчиков 51-летний гигант технологической сферы обогнал бывшего президента Барака Обаму, которому принадлежал рекорд с 2020 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Twitter есть около 450 миллионов активных пользователей в месяц, таким образом около 30% подписаны на Маска. Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.
https://ria.ru/20230326/twitter-1860698597.html
https://ria.ru/20230323/mask-1860081274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, илон маск, барак обама, twitter
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Барак Обама, Twitter
Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter
Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter, обогнав страницу Обамы
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости.
Аккаунт американского миллиардера Илона Маска стал самым читаемым
в Twitter, обогнав по количеству подписчиков страницу в соцсети бывшего президента США Барака Обамы.
Как следует из данных на страницах, по состоянию на утро четверга на Илона Маска подписаны 133 070 628 пользователей, в то время как у Барака Обамы 133 042 957 подписчиков.
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Новость о наборе Маском больше всего подписчиков в Twitter появилась и на сайте Книги рекордов Гинесса.
"Илон Маск собрал наибольшее число подписчиков в Twitter, пять месяцев спустя после покупки платформы за 44 миллиарда долларов. С более чем 133 миллионами подписчиков 51-летний гигант технологической сферы обогнал бывшего президента Барака Обаму, которому принадлежал рекорд с 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Twitter есть около 450 миллионов активных пользователей в месяц, таким образом около 30% подписаны на Маска.
Маск в октябре прошлого года купил Twitter за 44 миллиарда долларов и столкнулся с оттоком крупных рекламодателей после того, как затеял либерализацию редакционной политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом.
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