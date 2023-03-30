https://ria.ru/20230330/makflurri-1861783458.html

Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри"

Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри" - РИА Новости, 30.03.2023

Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри"

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" представила в марте несколько новых продуктов, в частности - две версии мороженого "Айс Де Люкс" (аналог "Макфлурри"), скоро... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:28

2023-03-30T11:28

2023-03-30T11:28

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" представила в марте несколько новых продуктов, в частности - две версии мороженого "Айс Де Люкс" (аналог "Макфлурри"), скоро эти новинки будут доступны в предприятиях по всей стране, рассказали журналистам в пресс-службе компании. "Меню "Вкусно - и точка" продолжает пополняться новинками. В марте компания представила несколько новых продуктов, которые совсем скоро будут доступны в предприятиях по всей стране. Так, в основном меню появилась обновленная версия бургера "Биг Спешиал" - "Биг Спешиал Ростбиф", а в меню завтраков - "Сырный ролл" и "Сырный Фреш Маффин". Расширилось и меню десертов: компания ввела долгожданные версии мороженого "Айс Де Люкс" - шоколадное и шоколадно-клубничное, а также "Творожники", - рассказали в компании. Там отметили, что с момента перезапуска сети гости "Вкусно - и точка" по всей стране приобрели более 5 миллионов порций "Айс Де Люкс". Лидерами среди городов по количеству продаж стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Следом идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Больше всего мороженое покупают на вынос, включая автораздачу – 47% продаж приходится на этот канал. В компании отмечают, что наибольшим спросом "Айс Де Люкс" пользуется в вечернее время, с 18 до 21 часов, а самым популярным днем для его заказа является суббота. Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети в 63 субъектах.

https://ria.ru/20230227/burger-1854510721.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)