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Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри" - РИА Новости, 30.03.2023
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11:28 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/makflurri-1861783458.html
Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри"
Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри" - РИА Новости, 30.03.2023
Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри"
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" представила в марте несколько новых продуктов, в частности - две версии мороженого "Айс Де Люкс" (аналог "Макфлурри"), скоро... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:28
2023-03-30T11:28
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" представила в марте несколько новых продуктов, в частности - две версии мороженого "Айс Де Люкс" (аналог "Макфлурри"), скоро эти новинки будут доступны в предприятиях по всей стране, рассказали журналистам в пресс-службе компании. "Меню "Вкусно - и точка" продолжает пополняться новинками. В марте компания представила несколько новых продуктов, которые совсем скоро будут доступны в предприятиях по всей стране. Так, в основном меню появилась обновленная версия бургера "Биг Спешиал" - "Биг Спешиал Ростбиф", а в меню завтраков - "Сырный ролл" и "Сырный Фреш Маффин". Расширилось и меню десертов: компания ввела долгожданные версии мороженого "Айс Де Люкс" - шоколадное и шоколадно-клубничное, а также "Творожники", - рассказали в компании. Там отметили, что с момента перезапуска сети гости "Вкусно - и точка" по всей стране приобрели более 5 миллионов порций "Айс Де Люкс". Лидерами среди городов по количеству продаж стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Следом идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Больше всего мороженое покупают на вынос, включая автораздачу – 47% продаж приходится на этот канал. В компании отмечают, что наибольшим спросом "Айс Де Люкс" пользуется в вечернее время, с 18 до 21 часов, а самым популярным днем для его заказа является суббота. Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети в 63 субъектах.
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россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Во "Вкусно — и точка" рассказали о запуске аналога "Макфлурри"

"Вкусно — и точка": новые разновидности аналога "Макфлурри" скоро появятся по всей стране

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРесторан быстрого питания "Вкусно — и точка"
Ресторан быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ресторан быстрого питания "Вкусно — и точка" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" представила в марте несколько новых продуктов, в частности - две версии мороженого "Айс Де Люкс" (аналог "Макфлурри"), скоро эти новинки будут доступны в предприятиях по всей стране, рассказали журналистам в пресс-службе компании.
"Меню "Вкусно - и точка" продолжает пополняться новинками. В марте компания представила несколько новых продуктов, которые совсем скоро будут доступны в предприятиях по всей стране. Так, в основном меню появилась обновленная версия бургера "Биг Спешиал" - "Биг Спешиал Ростбиф", а в меню завтраков - "Сырный ролл" и "Сырный Фреш Маффин". Расширилось и меню десертов: компания ввела долгожданные версии мороженого "Айс Де Люкс" - шоколадное и шоколадно-клубничное, а также "Творожники", - рассказали в компании.
Там отметили, что с момента перезапуска сети гости "Вкусно - и точка" по всей стране приобрели более 5 миллионов порций "Айс Де Люкс". Лидерами среди городов по количеству продаж стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Следом идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Больше всего мороженое покупают на вынос, включая автораздачу – 47% продаж приходится на этот канал. В компании отмечают, что наибольшим спросом "Айс Де Люкс" пользуется в вечернее время, с 18 до 21 часов, а самым популярным днем для его заказа является суббота.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети в 63 субъектах.
Бургер Биг Хит - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В сети ресторанов "Вкусно — и точка" появился аналог бигмака
27 февраля, 09:52
 
Россия"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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