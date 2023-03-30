https://ria.ru/20230330/lnr-1861876224.html
В ЛНР завершилось создание правовой базы системы управления регионом
В ЛНР завершилось создание правовой базы системы управления регионом - РИА Новости, 30.03.2023
В ЛНР завершилось создание правовой базы системы управления регионом
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал три закона, завершивших создание правовой базы системы управления ЛНР как субъекта России. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:44
2023-03-30T15:44
2023-03-30T16:02
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал три закона, завершивших создание правовой базы системы управления ЛНР как субъекта России."Только что подписал три важнейших закона, завершивших создание правовой базы системы управления республики как субъекта Российской Федерации. Теперь она полностью соответствует той, которая действует в других регионах России", - написал он в своем телеграм-канале.Пасечник добавил, что законом "О Правительстве Луганской Народной Республики" в ЛНР создан исполнительный орган власти, который заменит упраздняемое правительство ЛНР и переймет полномочия. По его словам, двумя другими законами в республике определили систему местного самоуправления – создали городские и районные советы и определили количество депутатов в каждом из них.Врио главы ЛНР уточнил, что, таким образом в ЛНР создан правовой "каркас" органов местного самоуправления."На сентябрьских выборах жители республики "наполнят" их депутатами и мы завершим интеграцию в единую систему управления нашей огромной страны", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20230329/matkapital-1861589795.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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луганская народная республика, россия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник
В ЛНР завершилось создание правовой базы системы управления регионом
Пасечник подписал три закона, завершившие создание правовой базы системы управления ЛНР
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил
, что подписал три закона, завершивших создание правовой базы системы управления ЛНР как субъекта России.
"Только что подписал три важнейших закона, завершивших создание правовой базы системы управления республики как субъекта Российской Федерации. Теперь она полностью соответствует той, которая действует в других регионах России", - написал он в своем телеграм-канале.
Пасечник добавил, что законом "О Правительстве Луганской Народной Республики" в ЛНР создан исполнительный орган власти, который заменит упраздняемое правительство ЛНР и переймет полномочия. По его словам, двумя другими законами в республике определили систему местного самоуправления – создали городские и районные советы и определили количество депутатов в каждом из них.
Врио главы ЛНР уточнил, что, таким образом в ЛНР создан правовой "каркас" органов местного самоуправления.
"На сентябрьских выборах жители республики "наполнят" их депутатами и мы завершим интеграцию в единую систему управления нашей огромной страны", - добавил Пасечник.
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