https://ria.ru/20230330/kitay-1861838055.html

ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК

ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК - РИА Новости, 30.03.2023

ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК

Евросоюз намерен сохранять стабильные дипломатические отношения и открытые каналы связи с Китаем, снизив при этом риски в отношениях с этой страной, заявила... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:48

2023-03-30T13:48

2023-03-30T13:48

в мире

китай

пекин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Евросоюз намерен сохранять стабильные дипломатические отношения и открытые каналы связи с Китаем, снизив при этом риски в отношениях с этой страной, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в институте изучения Китая, которое транслировалось на сайте ЕК. По ее словам, "критически важно сохранить дипломатическую стабильность и открытые каналы связи с Китаем". Фон дер Ляйен добавила, что ЕС в своих отношениях с Пекином будет концентрироваться на снижении не только дипломатических, но и экономических рисков через укрепление собственной устойчивости и диверсификацию поставщиков важных ресурсов.

https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html

китай

пекин

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в мире, китай, пекин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия