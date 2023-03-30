https://ria.ru/20230330/kitay-1861838055.html
ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК
ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК - РИА Новости, 30.03.2023
ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК
Евросоюз намерен сохранять стабильные дипломатические отношения и открытые каналы связи с Китаем, снизив при этом риски в отношениях с этой страной, заявила... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:48
2023-03-30T13:48
2023-03-30T13:48
в мире
китай
пекин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Евросоюз намерен сохранять стабильные дипломатические отношения и открытые каналы связи с Китаем, снизив при этом риски в отношениях с этой страной, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в институте изучения Китая, которое транслировалось на сайте ЕК. По ее словам, "критически важно сохранить дипломатическую стабильность и открытые каналы связи с Китаем". Фон дер Ляйен добавила, что ЕС в своих отношениях с Пекином будет концентрироваться на снижении не только дипломатических, но и экономических рисков через укрепление собственной устойчивости и диверсификацию поставщиков важных ресурсов.
https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html
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в мире, китай, пекин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Пекин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС хочет снизить риски в отношениях с Китаем, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС хочет снизить риски в отношениях с КНР, а не дистанцироваться