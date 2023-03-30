https://ria.ru/20230330/kitay-1861761445.html
Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией
Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией - РИА Новости, 30.03.2023
Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией
Армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:17
2023-03-30T10:17
2023-03-30T15:24
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ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй на брифинге.Он добавил, что Китай готов проводить с Россией совместные морские и воздушные патрулирования и учения.Отношения между Россией и Китаем — это не военно-политический союз в понимании времен холодной войны, продолжил представитель Минобороны."Российско-китайские отношения <...> превосходят такую модель государственных отношений", — добавил он.Тань Кэфэй указал, что речь идет о неприсоединении к блокам, об отсутствии конфронтации, отношения не нацелены против третьих стран.Китайские военные готовы совместно с российскими защищать международную справедливость и правосудие, заключил представитель Минобороны КНР.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций.В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".
https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, в мире
Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией
Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией
ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй на брифинге.
«
"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, <...> углублять взаимное доверие в военной сфере", — сказал спикер.
Он добавил, что Китай готов проводить с Россией совместные морские и воздушные патрулирования и учения.
Отношения между Россией
и Китаем — это не военно-политический союз в понимании времен холодной войны, продолжил представитель Минобороны.
"Российско-китайские отношения <...> превосходят такую модель государственных отношений", — добавил он.
СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем
Тань Кэфэй указал, что речь идет о неприсоединении к блокам, об отсутствии конфронтации, отношения не нацелены против третьих стран.
Китайские военные готовы совместно с российскими защищать международную справедливость и правосудие, заключил представитель Минобороны КНР.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин
, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций.
В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".
В США заявили о подготовке войны с Россией и Китаем