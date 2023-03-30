https://ria.ru/20230330/kitay-1861761445.html

Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией

Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией - РИА Новости, 30.03.2023

Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с российской армией

Армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил официальный... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:17

2023-03-30T10:17

2023-03-30T15:24

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россия

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ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй на брифинге.Он добавил, что Китай готов проводить с Россией совместные морские и воздушные патрулирования и учения.Отношения между Россией и Китаем — это не военно-политический союз в понимании времен холодной войны, продолжил представитель Минобороны."Российско-китайские отношения <...> превосходят такую модель государственных отношений", — добавил он.Тань Кэфэй указал, что речь идет о неприсоединении к блокам, об отсутствии конфронтации, отношения не нацелены против третьих стран.Китайские военные готовы совместно с российскими защищать международную справедливость и правосудие, заключил представитель Минобороны КНР.Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на высший пост в стране. В Кремле его принимал Владимир Путин, у глав государств состоялись неофициальные переговоры, а также официальная встреча с участием делегаций.В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам визита подчеркивается, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, "проявляют уважение друг к другу и взаимодействуют на равных, представляя образец отношений крупных государств в современном мире".

https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

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китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, в мире