https://ria.ru/20230330/kino-1861849821.html

Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя

Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя - РИА Новости, 30.03.2023

Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя

Председателя Marvel Entertainment 80-летнего Айзека Перлмуттера уволили с должности в ходе кампании по сокращению расходов, пишет The New York Times. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:26

2023-03-30T17:26

2023-03-30T17:26

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Председателя Marvel Entertainment 80-летнего Айзека Перлмуттера уволили с должности в ходе кампании по сокращению расходов, пишет The New York Times. О решении руководства Disney ему сообщили по телефону. Подразделение Marvel Entertainment небольшое, работало отдельно от Marvel Studios. Его сочли избыточным. Теперь оно войдет в более крупные отделы Disney. О том, что Перлмуттер не задержится в компании, в кулуарах заговорили недавно. Экс-глава Marvel Entertainment продвигал своего друга Нельсона Пельтца в совет директоров. Однако его кандидатуру не одобрили. После объявлений о реструктуризации, планов о сокращении расходов и возможном восстановлении дивидендов сам Пельтц отказался от идеи войти в совет. Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли остался в компании. Он будет подчиняться Кевину Файги, президенту Marvel Studios. 27 марта Disney начала процесс увольнения семи тысяч сотрудников. Это четыре процента от общего числа сотрудников компании по всему миру. Так в фирме пытаются сократить расходы на 5,5 миллиарда долларов.Ранее режиссер картины "Накануне" Алиса Ерохина заявила, что не знала об участии ленты в французском фестивале L’Europe autour de l’Europe и о своей победе в нем.

https://ria.ru/20230329/cheburashka-1861539129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, marvel comics