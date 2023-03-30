https://ria.ru/20230330/kino-1861849821.html
Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя
Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя - РИА Новости, 30.03.2023
Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя
Председателя Marvel Entertainment 80-летнего Айзека Перлмуттера уволили с должности в ходе кампании по сокращению расходов, пишет The New York Times. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:26
2023-03-30T17:26
2023-03-30T17:26
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Председателя Marvel Entertainment 80-летнего Айзека Перлмуттера уволили с должности в ходе кампании по сокращению расходов, пишет The New York Times. О решении руководства Disney ему сообщили по телефону. Подразделение Marvel Entertainment небольшое, работало отдельно от Marvel Studios. Его сочли избыточным. Теперь оно войдет в более крупные отделы Disney. О том, что Перлмуттер не задержится в компании, в кулуарах заговорили недавно. Экс-глава Marvel Entertainment продвигал своего друга Нельсона Пельтца в совет директоров. Однако его кандидатуру не одобрили. После объявлений о реструктуризации, планов о сокращении расходов и возможном восстановлении дивидендов сам Пельтц отказался от идеи войти в совет. Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли остался в компании. Он будет подчиняться Кевину Файги, президенту Marvel Studios. 27 марта Disney начала процесс увольнения семи тысяч сотрудников. Это четыре процента от общего числа сотрудников компании по всему миру. Так в фирме пытаются сократить расходы на 5,5 миллиарда долларов.Ранее режиссер картины "Накануне" Алиса Ерохина заявила, что не знала об участии ленты в французском фестивале L’Europe autour de l’Europe и о своей победе в нем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, marvel comics
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Marvel Comics
Из Marvel Entertainment уволили 80-летнего председателя
Председателя Marvel Entertainment 80-летнего Айзека Перлмуттера уволили с должности
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Председателя Marvel Entertainment 80-летнего Айзека Перлмуттера уволили с должности в ходе кампании по сокращению расходов, пишет
The New York Times.
О решении руководства Disney ему сообщили по телефону. Подразделение Marvel Entertainment небольшое, работало отдельно от Marvel Studios. Его сочли избыточным. Теперь оно войдет в более крупные отделы Disney.
О том, что Перлмуттер не задержится в компании, в кулуарах заговорили недавно. Экс-глава Marvel Entertainment продвигал своего друга Нельсона Пельтца в совет директоров. Однако его кандидатуру не одобрили. После объявлений о реструктуризации, планов о сокращении расходов и возможном восстановлении дивидендов сам Пельтц отказался от идеи войти в совет.
Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли остался в компании. Он будет подчиняться Кевину Файги, президенту Marvel Studios.
27 марта Disney начала процесс увольнения семи тысяч сотрудников. Это четыре процента от общего числа сотрудников компании по всему миру. Так в фирме пытаются сократить расходы на 5,5 миллиарда долларов.
Ранее режиссер картины "Накануне" Алиса Ерохина заявила
, что не знала об участии ленты в французском фестивале L’Europe autour de l’Europe и о своей победе в нем.
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