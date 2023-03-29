https://ria.ru/20230329/kino-1861654755.html

Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции

Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции - РИА Новости, 29.03.2023

Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции

Режиссер фильма "Накануне" Алиса Ерохина в разговоре с РИА Новости рассказала, что не знала об участии и победе в фестивале L’Europe autour de l’Europe во... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:44

2023-03-29T17:44

2023-03-29T17:44

культура

франция

париж

кино

кино и сериалы

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Режиссер фильма "Накануне" Алиса Ерохина в разговоре с РИА Новости рассказала, что не знала об участии и победе в фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции. Ее картина стала первой в двух номинациях. Кроме того, она поделилась своими впечатлениями о победе. Ерохина уточнила, что "Накануне" снят совместно с Францией. Продюсеры выделили средства на производство картины, кроме того, монтаж фильма проходил в Париже.Фестиваль завершился 28 марта. Российский фильм получил два приза: LUNA (студенческое жюри) и SAUVAGE (специальное упоминание).

https://ria.ru/20230325/cheburashka-1860637837.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

франция, париж, кино, кино и сериалы