https://ria.ru/20230329/kino-1861654755.html
Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции
Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции - РИА Новости, 29.03.2023
Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции
Режиссер фильма "Накануне" Алиса Ерохина в разговоре с РИА Новости рассказала, что не знала об участии и победе в фестивале L’Europe autour de l’Europe во... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:44
2023-03-29T17:44
2023-03-29T17:44
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кино и сериалы
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Режиссер фильма "Накануне" Алиса Ерохина в разговоре с РИА Новости рассказала, что не знала об участии и победе в фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции. Ее картина стала первой в двух номинациях. Кроме того, она поделилась своими впечатлениями о победе. Ерохина уточнила, что "Накануне" снят совместно с Францией. Продюсеры выделили средства на производство картины, кроме того, монтаж фильма проходил в Париже.Фестиваль завершился 28 марта. Российский фильм получил два приза: LUNA (студенческое жюри) и SAUVAGE (специальное упоминание).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, кино, кино и сериалы
Культура, Франция, Париж, Кино, Кино и сериалы
Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции
Режиссер "Накануне" Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Режиссер фильма "Накануне" Алиса Ерохина в разговоре с РИА Новости рассказала, что не знала об участии и победе в фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции. Ее картина стала первой в двух номинациях.
«
"Это очень забавная история. Я сама не знала, что мой фильм участвует в этом фестивале. Заявку подали продюсеры. Более того, я даже не знала, что выиграла в двух номинациях. Сегодня утром проснулась, увидела смс от продюсера, не поняла и продолжала спать. А уже позже осознала, что мы выиграли", – отметила Ерохина.
Кроме того, она поделилась своими впечатлениями о победе.
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"Конечно, я счастлива. Главная награда, что у фильма появилась международная судьба. Картина – это универсальная история о взрослении подростка, когда он осознает серьезные проблемы. Герой переживает все это. Крайне приятно, что появилась возможность донести эту историю до не только российского зрителя", – подчеркнула режиссер.
Ерохина уточнила, что "Накануне" снят совместно с Францией. Продюсеры выделили средства на производство картины, кроме того, монтаж фильма проходил в Париже.
Фестиваль завершился
28 марта. Российский фильм получил два приза: LUNA (студенческое жюри) и SAUVAGE (специальное упоминание).
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