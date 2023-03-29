https://ria.ru/20230329/kino-1861593591.html

Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции

Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции - РИА Новости, 29.03.2023

Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции

Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:05

2023-03-29T16:05

2023-03-29T18:53

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра."Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу Приза LUNA (студенческое жюри) и Приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм "Накануне" (Россия/Франция), – говорится в официальной соцести фестиваля.Картина рассказывает про замкнутого подростка, который решает избавиться от любовницы своего женатого отца. В фильме снялись Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.L’Europe autour de l’Europe завершился в Париже накануне. В его программе обычно артхаусные и авторские фильмы как мэтров кино, так и снятые молодыми режиссерами.

https://ria.ru/20230329/kino-1861654755.html

франция

россия

париж

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

франция, россия, париж, кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры