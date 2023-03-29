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Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
16:05 29.03.2023 (обновлено: 18:53 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kino-1861593591.html
Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции
Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции - РИА Новости, 29.03.2023
Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции
Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:05
2023-03-29T18:53
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра."Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу Приза LUNA (студенческое жюри) и Приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм "Накануне" (Россия/Франция), – говорится в официальной соцести фестиваля.Картина рассказывает про замкнутого подростка, который решает избавиться от любовницы своего женатого отца. В фильме снялись Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.L’Europe autour de l’Europe завершился в Париже накануне. В его программе обычно артхаусные и авторские фильмы как мэтров кино, так и снятые молодыми режиссерами.
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франция, россия, париж, кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры
Франция, Россия, Культура, Париж, Кино и сериалы, что посмотреть , Новости культуры
Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции

Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на фестивале L’Europe autour de l’Europe

© Киностудия Соль (2022)Кадр из фильма "Накануне"
Кадр из фильма Накануне
© Киностудия Соль (2022)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра.
© Киностудия Соль (2022)Кадр из фильма "Накануне"
Кадр из фильма Накануне
Кадр из фильма "Накануне"
© Киностудия Соль (2022)
1 из 2
© Киностудия Соль (2022)

Сцена из фильма "Накануне"

Кадр из фильма Накануне

Сцена из фильма "Накануне"

© Киностудия Соль (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Накануне"
© Киностудия Соль (2022)
1 из 2

Сцена из фильма "Накануне"

© Киностудия Соль (2022)
2 из 2
"Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу Приза LUNA (студенческое жюри) и Приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм "Накануне" (Россия/Франция), – говорится в официальной соцести фестиваля.
Картина рассказывает про замкнутого подростка, который решает избавиться от любовницы своего женатого отца. В фильме снялись Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.
L’Europe autour de l’Europe завершился в Париже накануне. В его программе обычно артхаусные и авторские фильмы как мэтров кино, так и снятые молодыми режиссерами.
Режиссер Алиса Ерохина
Ерохина поделилась подробностями своей победы на фестивале во Франции
Вчера, 17:44
 
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