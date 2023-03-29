Российский фильм "Накануне" получил две награды на кинофестивале во Франции

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фильм Алисы Ерохиной "Накануне" выиграл два приза на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра."Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу Приза LUNA (студенческое жюри) и Приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм "Накануне" (Россия/Франция), – говорится в официальной соцести фестиваля.Картина рассказывает про замкнутого подростка, который решает избавиться от любовницы своего женатого отца. В фильме снялись Дарья Екамасова, Артем Яковлев, Вероника Жукова и другие.L’Europe autour de l’Europe завершился в Париже накануне. В его программе обычно артхаусные и авторские фильмы как мэтров кино, так и снятые молодыми режиссерами.
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