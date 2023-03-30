https://ria.ru/20230330/kandidat-1861756682.html

Оппозиция Турции не договорилась о едином кандидате на выборах, пишут СМИ

Оппозиция Турции не договорилась о едином кандидате на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2023

Оппозиция Турции не договорилась о едином кандидате на выборах, пишут СМИ

Оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на президентских выборах: на встрече лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказалась снимать свою... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:56

2023-03-30T09:56

2023-03-30T10:12

в мире

турция

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 30 мар – РИА Новости. Оппозиция Турции не смогла договориться о едином кандидате на президентских выборах: на встрече лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказалась снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу от оппозиционного "Народного альянса", пишет в четверг газета Hürriyet. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.К участию в президентских выборах допущены четыре кандидата: Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Реджеп Тайип Эрдогана и Синан Оган. В понедельник подошел к концу срок сбора подписей для желающих стать кандидатами в президенты, выдвинутых непарламентскими партиями. Лишь двум удалось собрать необходимые 100 тысяч голосов – Индже и кандидату от блока Ata Синану Огану. Многие оппозиционные активисты призывают Индже снять свою кандидатуру с выборов, считая, что он помешает Кылычдароглу одержать победу в первом туре и заберет себе часть голосов оппозиции. Отвечая на эти выпады, Индже в интервью газете Hurriyet заявил, что не только недоволен нынешней властью, но и оппозиционным блоком, намерен заниматься политикой."Встреча продолжалась час. Фактически, это была критическая встреча на пути к выборам... Индже объявил, что не снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Это показало, что оба лидера сохранили свои позиции", - пишет газета, добавляя, что оппозиция может начать "линчевать Индже" после этого.Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket.

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861729257.html

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860311820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу