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Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/grossi-1861916179.html
Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию
Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию - РИА Новости, 30.03.2023
Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров по Запорожской АЭС, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:28
2023-03-30T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
украина
владимир зеленский
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 30 мар - РТА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров по Запорожской АЭС, говорится в заявлении Агентства. Отмечается, что Гросси "по-прежнему полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите" станции, учитывая сохраняющиеся риски, которым подвергается ЗАЭС во время вооруженного конфликта на Украине. Гендиректор также намерен помочь предотвратить ядерную аварию, которая может иметь серьезные последствия для людей и окружающей среды на Украине и в других странах. "Он обсудил этот вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Запорожье в понедельник и сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров", - отметило МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230329/zaes-1861459603.html
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в мире, россия, запорожье, украина, владимир зеленский, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Украина, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию

Гросси сообщил, что вскоре может отправиться в Россию для дальнейших переговоров по ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 30 мар - РТА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров по Запорожской АЭС, говорится в заявлении Агентства.
Отмечается, что Гросси "по-прежнему полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите" станции, учитывая сохраняющиеся риски, которым подвергается ЗАЭС во время вооруженного конфликта на Украине. Гендиректор также намерен помочь предотвратить ядерную аварию, которая может иметь серьезные последствия для людей и окружающей среды на Украине и в других странах.
"Он обсудил этот вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Запорожье в понедельник и сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров", - отметило МАГАТЭ.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"
29 марта, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеУкраинаВладимир ЗеленскийРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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