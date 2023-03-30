https://ria.ru/20230330/grossi-1861916179.html

Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию

Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию - РИА Новости, 30.03.2023

Гросси сообщил, что вскоре может посетить Россию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров по Запорожской АЭС, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:28

2023-03-30T17:28

2023-03-30T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

украина

владимир зеленский

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 30 мар - РТА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров по Запорожской АЭС, говорится в заявлении Агентства. Отмечается, что Гросси "по-прежнему полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите" станции, учитывая сохраняющиеся риски, которым подвергается ЗАЭС во время вооруженного конфликта на Украине. Гендиректор также намерен помочь предотвратить ядерную аварию, которая может иметь серьезные последствия для людей и окружающей среды на Украине и в других странах. "Он обсудил этот вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Запорожье в понедельник и сообщил, что вскоре может снова отправиться в Россию для дальнейших переговоров", - отметило МАГАТЭ.

https://ria.ru/20230329/zaes-1861459603.html

россия

запорожье

украина

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в мире, россия, запорожье, украина, владимир зеленский, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс