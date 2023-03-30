https://ria.ru/20230330/grant-1861776100.html

Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов

Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов - РИА Новости, 30.03.2023

Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов

Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:02

2023-03-30T11:02

2023-03-30T11:11

в мире

украина

сша

сергей марченко

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, сообщило министерство финансов страны. "В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 миллиарда 253 миллионов долларов США", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В минфине уточнили, что средства выделены для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи, обеспечение оплаты труда работников государственных органов. Как сообщает украинское издание УНН, с февраля 2022 года Украина получила от США уже 15,5 миллиарда долларов США в форме грантов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, сергей марченко