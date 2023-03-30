https://ria.ru/20230330/grant-1861776100.html
Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов
Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов - РИА Новости, 30.03.2023
Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов
Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:02
2023-03-30T11:02
2023-03-30T11:11
в мире
украина
сша
сергей марченко
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, сообщило министерство финансов страны. "В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 миллиарда 253 миллионов долларов США", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В минфине уточнили, что средства выделены для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи, обеспечение оплаты труда работников государственных органов. Как сообщает украинское издание УНН, с февраля 2022 года Украина получила от США уже 15,5 миллиарда долларов США в форме грантов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861747160.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, сергей марченко
В мире, Украина, США, Сергей Марченко
Украина получила от США грант более чем в миллиард долларов
В бюджет Украины поступил грант от США в 1,25 миллиарда долларов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина получила грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, сообщило министерство финансов страны.
"В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 миллиарда 253 миллионов долларов США", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
В минфине уточнили, что средства выделены для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи, обеспечение оплаты труда работников государственных органов.
Как сообщает украинское издание УНН, с февраля 2022 года Украина получила от США
уже 15,5 миллиарда долларов США в форме грантов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко
заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью