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Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
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22:36 30.03.2023 (обновлено: 22:38 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861990637.html
Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ
Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ
США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены в РФ американскому журналисту Эвану Гершковичу, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:36
2023-03-30T22:38
в мире
сша
карин жан-пьер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
россия
the wall street journal
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены в РФ американскому журналисту Эвану Гершковичу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Нет причин считать, что эти обвинения в шпионаже соответствуют действительности... Обвинения в шпионаже невероятно нелепы", - сказала она на брифинге для СМИ. Жан-Пьер пояснила, что США пока не отнесли Гершковичу к категории "неправомерно задержанных", поскольку такие определения выносит госдепартамент по итогам специальной процедуры. "Мы не хотели бы забегать вперед", - сказала она. Жан-Пьер повторила, что об аресте Гершковича доложили президенту США Джо Байдена в ходе ежедневного утреннего брифинга. Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. В WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
https://ria.ru/20230330/arest-1861970420.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, россия, the wall street journal
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Джо Байден, Россия, The Wall Street Journal
Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ

Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ Гершковича

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены в РФ американскому журналисту Эвану Гершковичу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет причин считать, что эти обвинения в шпионаже соответствуют действительности... Обвинения в шпионаже невероятно нелепы", - сказала она на брифинге для СМИ.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ
Вчера, 19:40
Жан-Пьер пояснила, что США пока не отнесли Гершковичу к категории "неправомерно задержанных", поскольку такие определения выносит госдепартамент по итогам специальной процедуры.
"Мы не хотели бы забегать вперед", - сказала она.
Жан-Пьер повторила, что об аресте Гершковича доложили президенту США Джо Байдена в ходе ежедневного утреннего брифинга.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
В WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Вчера, 14:05
 
В миреСШАКарин Жан-ПьерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденРоссияThe Wall Street Journal
 
 
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