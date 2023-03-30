https://ria.ru/20230330/gazprom-1861733996.html

"Газпром" и MVM могут обсудить газовые контракты между Россией и Венгрией

"Газпром" и MVM могут обсудить газовые контракты между Россией и Венгрией - РИА Новости, 30.03.2023

"Газпром" и MVM могут обсудить газовые контракты между Россией и Венгрией

"Газпром экспорт" и венгерская энергокомпания MVM при необходимости могут обсудить на коммерческом уровне вопрос изменения условий поставки российского газа в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T06:06

2023-03-30T06:06

2023-03-30T11:05

экономика

россия

венгрия

москва

петер сийярто

александр новак

владимир путин

газпром

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БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. "Газпром экспорт" и венгерская энергокомпания MVM при необходимости могут обсудить на коммерческом уровне вопрос изменения условий поставки российского газа в Венгрию из-за "ценового потолка", заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в декабре 2022 года заявил, что вице-премьер РФ Александр Новак в телефонном разговоре допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на газ из-за потолка цен. "Если потолок цен на российский газ действительно станет "головной болью" венгерской стороны и для ее "лечения" потребуется корректировка условий поставки в Венгрию российского "голубого топлива", не вижу оснований, почему этот коммерческий вопрос не может быть изучен в рамках рабочих контактов между "Газпром экспортом" и венгерским государственным энергетическим концерном MVM", - сказал Станиславов. Глава российской дипмиссии напомнил, что между этими компаниями в сентябре 2021 года были заключены долгосрочные контракты о поставках российского природного газа в объемах до 4,5 миллиардов кубометров в год, а с 1 сентября 2022 года дополнительно в Венгрию может поступать еще до 5,8 миллионов кубометров в сутки. "Будапешт в отличие от большинства своих партнеров по Евросоюзу в вопросах газоснабжения из России действует рационально и руководствуется собственными интересами", - подчеркнул собеседник агентства, отметив заявление министра энергетики Венгрии Чаба Лантош о том, что "российские партнеры всегда выполняли свои обязательства", а "долгосрочные контракты на импорт газа, заключенные с Москвой, являются залогом энергобезопасности Венгрии". Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230325/gazprom-1860571234.html

https://ria.ru/20230323/vtb-1860124857.html

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экономика, россия, венгрия, москва, петер сийярто, александр новак, владимир путин, газпром, газпром экспорт, в мире