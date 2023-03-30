https://ria.ru/20230330/erdogan-1861721583.html

Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган

Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.03.2023

Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не повторит ошибку европейских стран, остановивших свои АЭС, а затем решивших их запустить в связи с... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T00:14

2023-03-30T00:14

2023-03-30T00:23

в мире

германия

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

олаф шольц

владимир путин

аэс "аккую"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg

СТАМБУЛ, 30 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не повторит ошибку европейских стран, остановивших свои АЭС, а затем решивших их запустить в связи с энергокризисом. Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине. Он не исключил, что в церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. С момента завоза свежего ядерного топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар". Комментируя намерение альянса шести оппозиционных партий пересмотреть проект возводимой с РФ АЭС "Аккую", Эрдоган отметил, что "оппозиция хочет камня на камне не оставить". Эрдоган ранее уже говорил, что оппозиция играет на руку Западу, заявляя о намерении провести ревизию проекта АЭС "Аккую" и инвестиций государства в сфере оборонной промышленности. В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий заявлял, что намерен "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции". Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. При этом Шольц в октябре заверил, что после 15 апреля работу АЭС в Германии продлевать не станут, что будет обозначать окончательный выход страны из атомной энергетики.

https://ria.ru/20230329/aes-1861557707.html

https://ria.ru/20230323/kredit-1860144934.html

https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html

германия

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, владимир путин, аэс "аккую", евросоюз, аккую нуклеар