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Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.03.2023
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00:14 30.03.2023 (обновлено: 00:23 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/erdogan-1861721583.html
Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган
Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.03.2023
Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не повторит ошибку европейских стран, остановивших свои АЭС, а затем решивших их запустить в связи с... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:14
2023-03-30T00:23
в мире
германия
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
олаф шольц
владимир путин
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 30 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не повторит ошибку европейских стран, остановивших свои АЭС, а затем решивших их запустить в связи с энергокризисом. Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине. Он не исключил, что в церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. С момента завоза свежего ядерного топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар". Комментируя намерение альянса шести оппозиционных партий пересмотреть проект возводимой с РФ АЭС "Аккую", Эрдоган отметил, что "оппозиция хочет камня на камне не оставить". Эрдоган ранее уже говорил, что оппозиция играет на руку Западу, заявляя о намерении провести ревизию проекта АЭС "Аккую" и инвестиций государства в сфере оборонной промышленности. В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий заявлял, что намерен "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции". Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. При этом Шольц в октябре заверил, что после 15 апреля работу АЭС в Германии продлевать не станут, что будет обозначать окончательный выход страны из атомной энергетики.
https://ria.ru/20230329/aes-1861557707.html
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в мире, германия, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, владимир путин, аэс "аккую", евросоюз, аккую нуклеар
В мире, Германия, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Евросоюз, Аккую Нуклеар
Анкара не повторит ошибку стран ЕС по электростанциям, заявил Эрдоган

Эрдоган: Анкара не повторит ошибку стран ЕС, приостановивших свои АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не повторит ошибку европейских стран, остановивших свои АЭС, а затем решивших их запустить в связи с энергокризисом.
Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине. Он не исключил, что в церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. С момента завоза свежего ядерного топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Гросси призвал защитить Запорожскую АЭС от атак
Вчера, 14:34
Комментируя намерение альянса шести оппозиционных партий пересмотреть проект возводимой с РФ АЭС "Аккую", Эрдоган отметил, что "оппозиция хочет камня на камне не оставить".
«
"У нас четыре энергоблока (на Аккую – ред.). 27 апреля откроем один, загрузим топливо, но нам этого недостаточно, планируем после этого еще три энергоблока запустить в течение пяти лет. Мы вынуждены это делать. В мире сейчас энергокризис, ФРГ сначала решила закрыть АЭС, я сказал канцлеру ФРГ Шольцу: "вы совершаете ошибку". Он сказал: "Европа так хочет". Теперь ФРГ вновь вернулась к атомной энергетике, начала использовать уголь. Мы не попадем в такую же ситуацию", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу Ahaber.
Эрдоган ранее уже говорил, что оппозиция играет на руку Западу, заявляя о намерении провести ревизию проекта АЭС "Аккую" и инвестиций государства в сфере оборонной промышленности.
В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий заявлял, что намерен "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции".
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС
23 марта, 17:17
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил создать правовую основу для продолжения эксплуатации до 15 апреля 2023 года трех германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
При этом Шольц в октябре заверил, что после 15 апреля работу АЭС в Германии продлевать не станут, что будет обозначать окончательный выход страны из атомной энергетики.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
"Росатом" прорабатывает перспективы плавучих АЭС
27 марта, 04:11
 
В миреГерманияРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОлаф ШольцВладимир ПутинАЭС "Аккую"ЕвросоюзАккую Нуклеар
 
 
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