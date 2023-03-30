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В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией - РИА Новости, 30.03.2023
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
Главы стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России, написал в Twitter депутат Европарламента от... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T04:11
2023-03-30T04:11
2023-03-30T04:11
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МОСКВА, 30 мар — РИА новости. Главы стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Он осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны и назвал ее "дурацкой".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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европейский совет по международным отношениям, европарламент, twitter, владимир путин, россия, сша, москва, в мире
Европейский совет по международным отношениям, Европарламент, Twitter, Владимир Путин, Россия, США, Москва, В мире
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов европейцев выступают против санкций в отношении России