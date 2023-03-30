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В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией - РИА Новости, 30.03.2023
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04:11 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ep-1861730915.html
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией - РИА Новости, 30.03.2023
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
Главы стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России, написал в Twitter депутат Европарламента от... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T04:11
2023-03-30T04:11
европейский совет по международным отношениям
европарламент
twitter
владимир путин
россия
сша
москва
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА новости. Главы стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Он осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны и назвал ее "дурацкой".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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европейский совет по международным отношениям, европарламент, twitter, владимир путин, россия, сша, москва, в мире
Европейский совет по международным отношениям, Европарламент, Twitter, Владимир Путин, Россия, США, Москва, В мире
В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией

Депутат ЕП Уоллес: 70 процентов европейцев выступают против санкций в отношении России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА новости. Главы стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«
"Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России" — написал политик.
Он осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны и назвал ее "дурацкой".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В ЕП призвали США задуматься о собственных военных преступлениях
18 марта, 09:57
 
Европейский совет по международным отношениямЕвропарламентTwitterВладимир ПутинРоссияСШАМоскваВ мире
 
 
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