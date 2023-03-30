https://ria.ru/20230330/avtovaz-1861964291.html
"АвтоВАЗ" перенесет корпоративный отпуск, чтобы избежать режима простоя
"АвтоВАЗ" перенесет корпоративный отпуск, чтобы избежать режима простоя - РИА Новости, 30.03.2023
"АвтоВАЗ" перенесет корпоративный отпуск, чтобы избежать режима простоя
"АвтоВАЗ" переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок - он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:12
2023-03-30T19:12
2023-03-30T19:12
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" переносит корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок - он пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля; такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, говорится в сообщении компании. В "АвтоВАЗе" пояснили, что весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. "В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года", - уточняется в сообщении. "В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск (ранее запланированный на три недели с 24 июля) на период с 29 мая по 19 июня", - заявили в компании. Такая мера дает "АвтоВАЗу" время для "валидации альтернативных деталей и узлов", а также накопления их запаса для возобновления производства в конце июня, уточнили в компании. При этом план по производству более 400 тысяч автомобилей в 2023 году компания не пересматривает, он остается в силе. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html
https://ria.ru/20230330/moskvich-1861871359.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, renault, автоваз, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Renault, АвтоВАЗ, Renault Clio
"АвтоВАЗ" перенесет корпоративный отпуск, чтобы избежать режима простоя
"АвтоВАЗ" сдвинет корпоративный отпуск из-за перебоя с поставками комплектующих