https://ria.ru/20230330/arest-1861970420.html

Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ

Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023

Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ

Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ, сообщил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:40

2023-03-30T19:40

2023-03-30T19:56

в мире

россия

сша

екатеринбург

джон кирби

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861919667_0:79:2615:1550_1920x0_80_0_0_d7a41974c2100526f88157c94defe49d.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ, сообщил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби."Сегодня утром президент был проинформирован о сообщениях, касающихся Эвана Гершковича и его ареста в России", - сказал Кирби, сообщив, что накануне ночью представитель Белого дома контактировал с изданием, в котором работает журналист, а представители госдепартамента связывались с семьей корреспондента.Представитель администрации назвал арест журналиста "неприемлемым" и повторил призыв госдепартамента к американцам отказаться от поездок в Россию, а находящимся там американцам срочно покинуть Россию.Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность американца в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861972742.html

россия

сша

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, екатеринбург, джон кирби, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)