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Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
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19:40 30.03.2023 (обновлено: 19:56 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/arest-1861970420.html
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ
Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ, сообщил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:40
2023-03-30T19:56
в мире
россия
сша
екатеринбург
джон кирби
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ, сообщил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби."Сегодня утром президент был проинформирован о сообщениях, касающихся Эвана Гершковича и его ареста в России", - сказал Кирби, сообщив, что накануне ночью представитель Белого дома контактировал с изданием, в котором работает журналист, а представители госдепартамента связывались с семьей корреспондента.Представитель администрации назвал арест журналиста "неприемлемым" и повторил призыв госдепартамента к американцам отказаться от поездок в Россию, а находящимся там американцам срочно покинуть Россию.Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность американца в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html
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в мире, россия, сша, екатеринбург, джон кирби, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Джон Кирби, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ

Белый дом: Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ, сообщил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Сегодня утром президент был проинформирован о сообщениях, касающихся Эвана Гершковича и его ареста в России", - сказал Кирби, сообщив, что накануне ночью представитель Белого дома контактировал с изданием, в котором работает журналист, а представители госдепартамента связывались с семьей корреспондента.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Вчера, 14:05
Представитель администрации назвал арест журналиста "неприемлемым" и повторил призыв госдепартамента к американцам отказаться от поездок в Россию, а находящимся там американцам срочно покинуть Россию.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность американца в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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Вчера, 19:52
 
В миреРоссияСШАЕкатеринбургДжон КирбиДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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