Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ
Белый дом: Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ Гершковича
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ, сообщил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Сегодня утром президент был проинформирован о сообщениях, касающихся Эвана Гершковича и его ареста в России", - сказал Кирби, сообщив, что накануне ночью представитель Белого дома контактировал с изданием, в котором работает журналист, а представители госдепартамента связывались с семьей корреспондента.
Представитель администрации назвал арест журналиста "неприемлемым" и повторил призыв госдепартамента к американцам отказаться от поездок в Россию, а находящимся там американцам срочно покинуть Россию.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность американца в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
В WSJ отвергли обвинения против Гершковича и потребовали его немедленного освобождения. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.