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Зимбабве не поддерживает санкции против России, заявила Чиномона
Зимбабве не поддерживает санкции против России, заявила Чиномона - РИА Новости, 29.03.2023
Зимбабве не поддерживает санкции против России, заявила Чиномона
Зимбабве не поддерживает санкции против России и призывает решить конфликт на Украине в соответствии с уставом ООН, заявила в среду председатель сената... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:50
2023-03-29T11:50
2023-03-29T11:50
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зимбабве не поддерживает санкции против России и призывает решить конфликт на Украине в соответствии с уставом ООН, заявила в среду председатель сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномона. "С момента окончания холодной войны Западом постоянно предпринимаются попытки подорвать мирное существование России как суверенного государства. Работа ведется через расчетливые, решительные действия по расширению западного альянса до самых дверей РФ. В результате и произошел существующий конфликт. Реакция Запада была вполне ожидаемой, они изо всех сил пытались очернить РФ, в том числе ввели односторонние санкции в отношении России", - сказала Чиномона в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации в среду. Политик подчеркнула, что Республика Зимбабве сама является жертвой санкций и понимает, что введение ограничений не является путем к решению конфликта на Украине. "Наш президент доктор (Эммерсон) Мнангагва призвал решать конфликт в соответствии с уставом ООН о мирном урегулировании конфликтов. Зимбабве является убежденным сторонником устава ООН, всех его принципов и целей, в том числе мирного урегулирования споров, и не поддерживает одностороннее введение санкций против России или какого-либо другого члена ООН", - добавила она.
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В мире, Россия, Зимбабве, Украина, Совет Федерации РФ, ООН
Зимбабве не поддерживает санкции против России, заявила Чиномона
Спикер Чиномона: Зимбабве не поддерживает санкции против России, призывает решить конфликт
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зимбабве не поддерживает санкции против России и призывает решить конфликт на Украине в соответствии с уставом ООН, заявила в среду председатель сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномона.
"С момента окончания холодной войны Западом постоянно предпринимаются попытки подорвать мирное существование России как суверенного государства. Работа ведется через расчетливые, решительные действия по расширению западного альянса до самых дверей РФ. В результате и произошел существующий конфликт. Реакция Запада была вполне ожидаемой, они изо всех сил пытались очернить РФ, в том числе ввели односторонние санкции в отношении России", - сказала Чиномона в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации
в среду.
Политик подчеркнула, что Республика Зимбабве сама является жертвой санкций и понимает, что введение ограничений не является путем к решению конфликта на Украине.
"Наш президент доктор (Эммерсон) Мнангагва призвал решать конфликт в соответствии с уставом ООН о мирном урегулировании конфликтов. Зимбабве является убежденным сторонником устава ООН, всех его принципов и целей, в том числе мирного урегулирования споров, и не поддерживает одностороннее введение санкций против России или какого-либо другого члена ООН", - добавила она.
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