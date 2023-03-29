https://ria.ru/20230329/zhuravl-1861464191.html
Самка краснокнижного журавля Снежинка вернулась в Приамурье с зимовки
Самка краснокнижного журавля Снежинка вернулась в Приамурье с зимовки - РИА Новости, 29.03.2023
Самка краснокнижного журавля Снежинка вернулась в Приамурье с зимовки
Краснокнижная журавлиха Снежинка, за которой наблюдают учёные Приамурья с помощью передатчика, вернулась с зимовки из Китая в Амурскую область, сообщил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:04
2023-03-29T11:04
2023-03-29T11:04
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Краснокнижная журавлиха Снежинка, за которой наблюдают учёные Приамурья с помощью передатчика, вернулась с зимовки из Китая в Амурскую область, сообщил Муравьёвский парк в своём Telegram-канале. 17 марта она вылетела из китайского заповедника Ляохэкоу (устье реки Ляохэ) и за 2-3 дня достигла окрестностей Цицикара, где остановилась практически на неделю. К вечеру 28 марта Снежинка достигла Благовещенска. Пока она остановилась в долине реки Алим, в окрестностях села Грибское. Это совсем недалеко от места, где она гнездилась в прошлом году, написал в Telegram-канале координатор программы АмурСоЭС по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин. Теперь учёные хотят выяснить, вернулась ли Снежинка с партнером и намереваются ли они создавать потомство. Кроме того, вблизи села Муравьевка обнаружена пара японцев - даурских журавлей, а также большое количество уже занимающих гнезда аистов. Также на север активно летит большое количество гусей-гуменников, отметили специалисты парка. Выпускница Хинганского заповедника Приамурья журавлиха Снежинка успешно адаптировалась в диких условиях, прошла весенне-зимний сезон, отправившись зимовать на юг Китая. Её брат журавль Снеговик находится в вольере Муравьёвского парка вместе с журавлихой Нико, они образовали пару и стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья. Судьба другого японского журавля Лантая, который также выпущен в природу со станции реинтродукции редких птиц Хинганского заповедника, так и осталась невыясненной. В конце ноября он, судя по анимации передвижений, на одном из болот Китая был ранен, откуда перевезён в соседнюю деревню. Сигнал с датчика птицы пропал. К поиску подключили местную полицию и волонтеров, но безрезультатно.
https://ria.ru/20230326/aist-1860741491.html
https://ria.ru/20230313/zhuravl-1857447796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, китай, амурская область
Хорошие новости, Общество, Китай, Амурская область
Самка краснокнижного журавля Снежинка вернулась в Приамурье с зимовки
Самка краснокнижного журавля Снежинка вернулась с зимовки из Китая в Амурскую область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости.
Краснокнижная журавлиха Снежинка, за которой наблюдают учёные Приамурья с помощью передатчика, вернулась с зимовки из Китая в Амурскую область, сообщил Муравьёвский парк в своём Telegram-канале
.
«
"Снежинка соизволила вернуться в родные пенаты! Последний марш-бросок на "одном дыхании" Снежинки от Цицикара до села Волково составил более 400 км. Сейчас она находится недалеко от болот, где провела все прошлое лето", - говорится в сообщении.
17 марта она вылетела из китайского заповедника Ляохэкоу (устье реки Ляохэ) и за 2-3 дня достигла окрестностей Цицикара, где остановилась практически на неделю. К вечеру 28 марта Снежинка достигла Благовещенска
. Пока она остановилась в долине реки Алим, в окрестностях села Грибское. Это совсем недалеко от места, где она гнездилась в прошлом году, написал в Telegram-канале
координатор программы АмурСоЭС по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.
Теперь учёные хотят выяснить, вернулась ли Снежинка с партнером и намереваются ли они создавать потомство.
Кроме того, вблизи села Муравьевка обнаружена пара японцев - даурских журавлей, а также большое количество уже занимающих гнезда аистов. Также на север активно летит большое количество гусей-гуменников, отметили специалисты парка.
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Выпускница Хинганского заповедника Приамурья журавлиха Снежинка успешно адаптировалась в диких условиях, прошла весенне-зимний сезон, отправившись зимовать на юг Китая. Её брат журавль Снеговик находится в вольере Муравьёвского парка вместе с журавлихой Нико, они образовали пару и стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья.
Судьба другого японского журавля Лантая, который также выпущен в природу со станции реинтродукции редких птиц Хинганского заповедника, так и осталась невыясненной. В конце ноября он, судя по анимации передвижений, на одном из болот Китая был ранен, откуда перевезён в соседнюю деревню. Сигнал с датчика птицы пропал. К поиску подключили местную полицию и волонтеров, но безрезультатно.
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