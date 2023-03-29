Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам
Эрдоган заявил о недовольстве Путина отправкой зерна богатым странам по продуктовой сделке
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
СТАМБУЛ, 29 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что его российский коллега Владимир Путин недоволен ситуацией, когда беднейшие африканские страны получают зерна в рамках соответствующей сделки гораздо меньше, чем богатые европейские.
По словам Эрдогана, в реализации зерновой сделки ряд моментов не выполняются в должной мере.
"В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы - президент РФ Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна. Я заявил Путину, что Турция будет участвовать в его инициативе по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах", - заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с венгерской коллегой.
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"Мы хотим, чтобы РФ и Украина достигли мира за столом переговоров и положили конец войне. Наши переговоры продолжаются, стамбульское соглашение (зерновая сделка) действует, мы желаем, чтобы она продолжалась", - заявил президент.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.