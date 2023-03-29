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Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам - РИА Новости, 29.03.2023
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20:11 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zerno-1861696984.html
Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам
Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам - РИА Новости, 29.03.2023
Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что его российский коллега Владимир Путин недоволен ситуацией, когда беднейшие африканские страны... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:11
2023-03-29T20:11
экономика
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
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СТАМБУЛ, 29 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что его российский коллега Владимир Путин недоволен ситуацией, когда беднейшие африканские страны получают зерна в рамках соответствующей сделки гораздо меньше, чем богатые европейские. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта "зерновую" сделку на 60 дней. По словам Эрдогана, в реализации зерновой сделки ряд моментов не выполняются в должной мере. "В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы - президент РФ Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна. Я заявил Путину, что Турция будет участвовать в его инициативе по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах", - заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с венгерской коллегой. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html
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экономика, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон
Экономика, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН
Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам

Эрдоган заявил о недовольстве Путина отправкой зерна богатым странам по продуктовой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что его российский коллега Владимир Путин недоволен ситуацией, когда беднейшие африканские страны получают зерна в рамках соответствующей сделки гораздо меньше, чем богатые европейские.
Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта "зерновую" сделку на 60 дней.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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27 марта, 12:53
По словам Эрдогана, в реализации зерновой сделки ряд моментов не выполняются в должной мере.
"В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы - президент РФ Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна. Я заявил Путину, что Турция будет участвовать в его инициативе по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах", - заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с венгерской коллегой.
«
"Мы хотим, чтобы РФ и Украина достигли мира за столом переговоров и положили конец войне. Наши переговоры продолжаются, стамбульское соглашение (зерновая сделка) действует, мы желаем, чтобы она продолжалась", - заявил президент.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке
20 марта, 19:49
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООН
 
 
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