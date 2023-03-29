https://ria.ru/20230329/zerno-1861696984.html

Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам

Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам - РИА Новости, 29.03.2023

Эрдоган отметил недовольство Путина отправкой зерна богатым странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что его российский коллега Владимир Путин недоволен ситуацией, когда беднейшие африканские страны... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:11

2023-03-29T20:11

2023-03-29T20:11

экономика

россия

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

оон

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СТАМБУЛ, 29 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что его российский коллега Владимир Путин недоволен ситуацией, когда беднейшие африканские страны получают зерна в рамках соответствующей сделки гораздо меньше, чем богатые европейские. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта "зерновую" сделку на 60 дней. По словам Эрдогана, в реализации зерновой сделки ряд моментов не выполняются в должной мере. "В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы - президент РФ Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна. Я заявил Путину, что Турция будет участвовать в его инициативе по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах", - заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с венгерской коллегой. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859292736.html

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экономика, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон