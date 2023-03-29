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"Кем он себя возомнил?" Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 29.03.2023
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14:39 29.03.2023 (обновлено: 15:18 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861560826.html
"Кем он себя возомнил?" Китайцы резко ответили Зеленскому
"Кем он себя возомнил?" Китайцы резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 29.03.2023
"Кем он себя возомнил?" Китайцы резко ответили Зеленскому
Читатели китайского издания "Гуанча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о готовности встретиться с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:39
2023-03-29T15:18
в мире
владимир зеленский
си цзиньпин
украина
китай
киев
михаил подоляк
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Киеве."Кем он себя возомнил?" — спросил комментатор."Украинский лидер просто делает жест, пытаясь вырыть яму для нашей страны, и наша страна никогда на это не поведется", — отметил другой читатель. "Суть российско-украинского конфликта — это противостояние России и США как активного игрока", — заявил комментатор."Китайская дипломатия не для показухи", — заключил один из юзеров.Как заявили в МИД Китая, у Пекина нет данных о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина. В свою очередь, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что телефонный разговор украинского лидера и председателя КНР может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html
https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861514997.html
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в мире, владимир зеленский, си цзиньпин, украина, китай, киев, михаил подоляк
В мире, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Украина, Китай, Киев, Михаил Подоляк
"Кем он себя возомнил?" Китайцы резко ответили Зеленскому

Читатели "Гуанча" осудили Зеленского за слова о готовности встретиться с Си Цзиньпином

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Киеве.

"Кем он себя возомнил?" — спросил комментатор.
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"Украинский лидер просто делает жест, пытаясь вырыть яму для нашей страны, и наша страна никогда на это не поведется", — отметил другой читатель.
«
"Бесполезно общаться с Зеленским. Украина не может принимать решения, вы это знаете", — поделился мнением еще один пользователь.
"Суть российско-украинского конфликта — это противостояние России и США как активного игрока", — заявил комментатор.
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"Китайская дипломатия не для показухи", — заключил один из юзеров.
Как заявили в МИД Китая, у Пекина нет данных о возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина. В свою очередь, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что телефонный разговор украинского лидера и председателя КНР может не состояться из-за определенных сложностей в их организации.
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