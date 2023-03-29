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Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 29.03.2023 (обновлено: 21:16 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaes-1861698823.html
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 29.03.2023
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, направленные на защиту ядерной безопасности Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:19
2023-03-29T21:16
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Россия поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, направленные на защиту ядерной безопасности Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Россия приветствует и поддерживает усилия господина Гросси, направленные на защиту ядерной безопасности на ЗАЭС. Атомная электростанция должна быть защищена от любого нападения", - написал Ульянов в своем Twitter.Гросси посетил ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
https://ria.ru/20230329/zaes-1861579074.html
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россия, в мире, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Россия поддерживает усилия Гросси по защите безопасности на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Россия поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, направленные на защиту ядерной безопасности Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия приветствует и поддерживает усилия господина Гросси, направленные на защиту ядерной безопасности на ЗАЭС. Атомная электростанция должна быть защищена от любого нападения", - написал Ульянов в своем Twitter.
Гросси посетил ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Гросси прокомментировал заявления Киева о силовом решении вопроса с ЗАЭС
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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