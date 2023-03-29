https://ria.ru/20230329/zaes-1861579074.html
Гросси прокомментировал заявления Киева о силовом решении вопроса с ЗАЭС
Гросси прокомментировал заявления Киева о силовом решении вопроса с ЗАЭС - РИА Новости, 29.03.2023
Гросси прокомментировал заявления Киева о силовом решении вопроса с ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:08
2023-03-29T15:08
2023-03-29T15:08
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киев
рафаэль гросси
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя заявления Киева о возможности силового решения вопроса. "Все эти заявления подтверждают одно: мы должны договориться об одной важной вещи - атомная электростанция не должна подвергаться атакам и использоваться для атак в другую сторону. Это лежит в основе концепции, о которой я говорил. Которая должна быть согласована всеми сторонами. Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжёлого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться", - сказал Гросси журналистам в ходе визита на станцию.
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в мире, киев, рафаэль гросси, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси прокомментировал заявления Киева о силовом решении вопроса с ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью
ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться обстрелам и быть военной целью, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя заявления Киева о возможности силового решения вопроса.
"Все эти заявления подтверждают одно: мы должны договориться об одной важной вещи - атомная электростанция не должна подвергаться атакам и использоваться для атак в другую сторону. Это лежит в основе концепции, о которой я говорил. Которая должна быть согласована всеми сторонами. Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжёлого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться", - сказал Гросси журналистам в ходе визита на станцию.
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