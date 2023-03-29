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Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 29.03.2023 (обновлено: 14:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaes-1861558319.html
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 29.03.2023
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:35
2023-03-29T14:55
запорожская аэс
магатэ
специальная военная операция на украине
в мире
росэнергоатом
рафаэль гросси
украина
россия
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются."Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются", - сказал он журналистам.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, магатэ, в мире, росэнергоатом, рафаэль гросси, украина, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Росэнергоатом, Рафаэль Гросси, Украина, Россия, Запорожская область
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: военные действия вокруг ЗАЭС усиливаются, ситуация не улучшается

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются.
"Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются", - сказал он журналистам.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМАГАТЭВ миреРосэнергоатомРафаэль ГроссиУкраинаРоссияЗапорожская область
 
 
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