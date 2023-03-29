https://ria.ru/20230329/zaes-1861558319.html

Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ

Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 29.03.2023

Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:35

2023-03-29T14:35

2023-03-29T14:55

запорожская аэс

магатэ

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рафаэль гросси

украина

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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются."Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются", - сказал он журналистам.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230329/zaes-1861561333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

запорожская аэс, магатэ, в мире, росэнергоатом, рафаэль гросси, украина, россия, запорожская область