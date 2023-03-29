https://ria.ru/20230329/zaes-1861558319.html
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 29.03.2023
Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:35
2023-03-29T14:35
2023-03-29T14:55
запорожская аэс
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росэнергоатом
рафаэль гросси
украина
россия
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются."Очевидно, что ситуация не улучшается, и военные действия вокруг этой территории усиливаются", - сказал он журналистам.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Военные действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются, заявил глава МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Гросси: военные действия вокруг ЗАЭС усиливаются, ситуация не улучшается