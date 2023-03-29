https://ria.ru/20230329/yakushev-1861476096.html
Звезда КВН рассказал о страшных последствиях алкоголизма
Звезда КВН рассказал о страшных последствиях алкоголизма - РИА Новости, 29.03.2023
Звезда КВН рассказал о страшных последствиях алкоголизма
Звезда КВН Александр Якушев рассказал в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Абрамова" о страшных последствиях алкогольной зависимости. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:07
2023-03-29T14:07
2023-03-29T14:42
шоубиз
александр якушев
квн
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Звезда КВН Александр Якушев рассказал в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Абрамова" о страшных последствиях алкогольной зависимости.Якушев рассказал, что из-за ухудшающегося состояния здоровья врачи приняли решение удалить часть поджелудочной железы. По словам Якушева, проблемы с алкоголем у него начались еще в юности. Впервые он попробовал водку в 13 лет. К 20 годам "баловство" переросло в зависимость. После того, как Александр Якушев поборол алкогольную зависимость, он начал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Артист отметил, что стал чувствовать себя лучше. Шоумен обрел популярность в нулевые благодаря участию в КВН в составе команды "ПриМа". Затем он был гостем и продюсером многих юмористических передач на ТВ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр якушев, квн, знаменитости, звезды
Шоубиз, Александр Якушев, КВН, Знаменитости, звезды
Звезда КВН рассказал о страшных последствиях алкоголизма
Звезда КВН Александр Якушев рассказал о страшных последствиях алкоголизма
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Звезда КВН Александр Якушев рассказал в недавнем выпуске YouTube-шоу "Подкаст Абрамова" о страшных последствиях алкогольной зависимости.
«
"Я засыпал, просыпался и пил несколько дней. В какой-то момент понял, что не ем. Пил водку и пиво, потому что водку утром тяжело пить. Меня вырвало кровью. А потом страшно заболело с левой стороны. Когда меня везли на скорой, на каждой кочке было очень плохо. Сказали, что у меня панкреонекроз. Доктор объяснил: "В каком-то смысле это хуже, чем рак", – поделился комик.
Якушев рассказал, что из-за ухудшающегося состояния здоровья врачи приняли решение удалить часть поджелудочной железы.
«
"Удалили часть поджелудочной железы. Я на диете, ем только все отварное", – добавил он.
По словам Якушева, проблемы с алкоголем у него начались еще в юности. Впервые он попробовал водку в 13 лет. К 20 годам "баловство" переросло в зависимость.
«
"Я водку попробовал в 13 лет. Проблема с алкоголем началась в юности. Сначала я просто злоупотреблял. Это было в начале нулевых, мне было чуть за 20. Я стал впадать в запои, они были несколько дней. Потом был рекорд в пару месяцев. В 2013 году я уже просыпался, шел в магазин и пил, пока все не выпью", – заключил комик.
После того, как Александр Якушев поборол алкогольную зависимость, он начал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Артист отметил, что стал чувствовать себя лучше.
Шоумен обрел популярность в нулевые благодаря участию в КВН в составе команды "ПриМа". Затем он был гостем и продюсером многих юмористических передач на ТВ.
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