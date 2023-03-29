Звезда КВН рассказал о страшных последствиях алкоголизма

«

"Я водку попробовал в 13 лет. Проблема с алкоголем началась в юности. Сначала я просто злоупотреблял. Это было в начале нулевых, мне было чуть за 20. Я стал впадать в запои, они были несколько дней. Потом был рекорд в пару месяцев. В 2013 году я уже просыпался, шел в магазин и пил, пока все не выпью", – заключил комик.