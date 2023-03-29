https://ria.ru/20230329/wildberries-1861412882.html

Wildberries запустил новый портал туристических услуг

Wildberries запустил новый портал туристических услуг - РИА Новости, 29.03.2023

Wildberries запустил новый портал туристических услуг

Wildberries запустил новый портал туристических услуг, где пользователи смогут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус, в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:02

2023-03-29T02:02

2023-03-29T02:14

россия

сочи

санкт-петербург

wildberries

экономика

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Wildberries запустил новый портал туристических услуг, где пользователи смогут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус, в дальнейшем маркетплейс планирует расширить ассортимент доступных сервисов, сообщили РИА Новости в компании. "Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные и железнодорожные билеты", - заявили там. Отмечается, что на портале можно построить маршрут, а также просмотреть несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта. "Новый сервис позволит россиянам полностью распланировать путешествие и не тратить время на поиск и покупку билетов на разных сервисах", - подчеркнули в компании. Кроме того, к новому туристическому сезону 2023 года пользователям также станут доступны предложения экскурсионных и оздоровительных программ. "Видим, что наши покупатели все чаще интересуются путешествиями по России: в марте порядка 71% билетов (на 1% больше, чем за полный февраль) приходятся на внутренние направления. Самые популярные среди них – Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск", - подчеркнули в Wildberries.

https://ria.ru/20230327/wildberries-1860977290.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230324/wildberries-1860525390.html

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россия, сочи, санкт-петербург, wildberries, экономика, новости - туризм