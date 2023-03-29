https://ria.ru/20230329/wildberries-1861412882.html
Wildberries запустил новый портал туристических услуг
Wildberries запустил новый портал туристических услуг - РИА Новости, 29.03.2023
Wildberries запустил новый портал туристических услуг
Wildberries запустил новый портал туристических услуг, где пользователи смогут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус, в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:02
2023-03-29T02:02
2023-03-29T02:14
россия
сочи
санкт-петербург
wildberries
экономика
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858491212_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_f87945dfae8ab080d9119735dac1f90b.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Wildberries запустил новый портал туристических услуг, где пользователи смогут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус, в дальнейшем маркетплейс планирует расширить ассортимент доступных сервисов, сообщили РИА Новости в компании. "Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные и железнодорожные билеты", - заявили там. Отмечается, что на портале можно построить маршрут, а также просмотреть несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта. "Новый сервис позволит россиянам полностью распланировать путешествие и не тратить время на поиск и покупку билетов на разных сервисах", - подчеркнули в компании. Кроме того, к новому туристическому сезону 2023 года пользователям также станут доступны предложения экскурсионных и оздоровительных программ. "Видим, что наши покупатели все чаще интересуются путешествиями по России: в марте порядка 71% билетов (на 1% больше, чем за полный февраль) приходятся на внутренние направления. Самые популярные среди них – Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск", - подчеркнули в Wildberries.
https://ria.ru/20230327/wildberries-1860977290.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230324/wildberries-1860525390.html
россия
сочи
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858491212_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_93eb92b4de83b4cfc8ecbe927e41dd69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, санкт-петербург, wildberries, экономика, новости - туризм
Россия, Сочи, Санкт-Петербург, Wildberries, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Wildberries запустил новый портал туристических услуг
Wildberries запустил портал, где пользователи смогут распланировать туристический маршрут
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Wildberries запустил новый портал туристических услуг, где пользователи смогут распланировать свой маршрут и приобрести билеты, в том числе и на автобус, в дальнейшем маркетплейс планирует расширить ассортимент доступных сервисов, сообщили РИА Новости в компании.
"Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные и железнодорожные билеты", - заявили там.
Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи
Отмечается, что на портале можно построить маршрут, а также просмотреть несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта. "Новый сервис позволит россиянам полностью распланировать путешествие и не тратить время на поиск и покупку билетов на разных сервисах", - подчеркнули в компании.
Кроме того, к новому туристическому сезону 2023 года пользователям также станут доступны предложения экскурсионных и оздоровительных программ.
"Видим, что наши покупатели все чаще интересуются путешествиями по России
: в марте порядка 71% билетов (на 1% больше, чем за полный февраль) приходятся на внутренние направления. Самые популярные среди них – Сочи
, Санкт-Петербург и Новосибирск", - подчеркнули в Wildberries.
Сотрудники Wildberries рассказали об изменениях в работе после забастовок