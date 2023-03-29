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Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.03.2023

Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Китайская Народная Республика сама решает вопрос целесообразности встречи с Владимиром Зеленским, Россия не вправе советовать, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:55

2023-03-29T12:55

2023-03-29T13:04

китай

россия

си цзиньпин

владимир зеленский

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Китайская Народная Республика сама решает вопрос целесообразности встречи с Владимиром Зеленским, Россия не вправе советовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине."Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не праве здесь выступать с какими-либо советами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html

китай

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украина

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китай, россия, си цзиньпин, владимир зеленский, украина, дмитрий песков