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Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.03.2023
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12:55 29.03.2023 (обновлено: 13:04 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861514997.html
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.03.2023
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Китайская Народная Республика сама решает вопрос целесообразности встречи с Владимиром Зеленским, Россия не вправе советовать, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:55
2023-03-29T13:04
китай
россия
си цзиньпин
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Китайская Народная Республика сама решает вопрос целесообразности встречи с Владимиром Зеленским, Россия не вправе советовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине."Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не праве здесь выступать с какими-либо советами", - сказал Песков.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир зеленский, украина, дмитрий песков
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Песков: Россия не вправе давать Китаю советы по встрече с Зеленским

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Китайская Народная Республика сама решает вопрос целесообразности встречи с Владимиром Зеленским, Россия не вправе советовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине.
"Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не праве здесь выступать с какими-либо советами", - сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий Песков
 
 
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