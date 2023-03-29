https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861456059.html

Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си

Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си - РИА Новости, 29.03.2023

Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си

Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:34

2023-03-29T10:34

2023-03-29T11:36

в мире

украина

китай

владимир зеленский

си цзиньпин

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ПЕКИН, 29 мар - РИА Новости. Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. "Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине.

https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html

украина

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин