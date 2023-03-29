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Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си - РИА Новости, 29.03.2023
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си
Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:34
2023-03-29T10:34
2023-03-29T11:36
в мире
украина
китай
владимир зеленский
си цзиньпин
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ПЕКИН, 29 мар - РИА Новости. Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. "Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине.
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин
В мире, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си
У МИД Китая нет данных о возможной встрече лидеров Украины и КНР Зеленского и Си Цзиньпина
ПЕКИН, 29 мар - РИА Новости. Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине.
"Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин
Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине.
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске