Рейтинг@Mail.ru
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 29.03.2023 (обновлено: 11:36 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861456059.html
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си - РИА Новости, 29.03.2023
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си
Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:34
2023-03-29T11:36
в мире
украина
китай
владимир зеленский
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859615102_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_6e64998b12f9f2946a44fc87f5f6f590.jpg
ПЕКИН, 29 мар - РИА Новости. Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. "Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине.
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859615102_329:4:3006:2012_1920x0_80_0_0_cf71ea9113a072820a21ebf1cec2c515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин
В мире, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Пекин прокомментировал заявление Зеленского о желании встретиться с Си

У МИД Китая нет данных о возможной встрече лидеров Украины и КНР Зеленского и Си Цзиньпина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 мар - РИА Новости. Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину, конкретной информации нет, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине.
"Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин
Ранее в интервью Ассошиэйтед Пресс Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине.
Дым над жилым домом в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске
08:43
 
В миреУкраинаКитайВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала