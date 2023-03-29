https://ria.ru/20230329/ukraina-1861524964.html
Глава Минфина Украины назвал размер военных расходов страны в месяц
Глава Минфина Украины назвал размер военных расходов страны в месяц - РИА Новости, 29.03.2023
Глава Минфина Украины назвал размер военных расходов страны в месяц
Украина тратит на оборонную кампанию 3,5 миллиарда долларов в месяц, заявил министр финансов Сергей Марченко. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:21
2023-03-29T13:21
2023-03-29T13:21
украина
сергей марченко
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украина тратит на оборонную кампанию 3,5 миллиарда долларов в месяц, заявил министр финансов Сергей Марченко. "Ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета (ведь сейчас госбюджет получает 80 миллиардов гривен (2,1 миллиарда долларов) доходов, а на военную кампанию тратится 130 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов) в месяц)", - приводит слова Марченко пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). По словам министра финансов, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины поддержал увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен (14,5 миллиарда долларов). По его словам, 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) из этих денег предусмотрено для минобороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) – для системы МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) – для главного управления разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) – для службы безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) – для администрации госспецсвязи. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,5 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230329/tseli-1861519360.html
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украина, сергей марченко, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире, экономика
Украина, Сергей Марченко, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире, Экономика
Глава Минфина Украины назвал размер военных расходов страны в месяц
Глава Минфина Марченко: военные расходы Украины составляют 3,5 миллиарда долларов в месяц
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украина тратит на оборонную кампанию 3,5 миллиарда долларов в месяц, заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета (ведь сейчас госбюджет получает 80 миллиардов гривен (2,1 миллиарда долларов) доходов, а на военную кампанию тратится 130 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов) в месяц)", - приводит слова Марченко пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
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По словам министра финансов, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
заявил, что парламент Украины поддержал увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен (14,5 миллиарда долларов).
По его словам, 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) из этих денег предусмотрено для минобороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) – для системы МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) – для главного управления разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) – для службы безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) – для администрации госспецсвязи.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль
отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,7 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,5 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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